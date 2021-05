Realizaron una multitudinaria manifestación en Orán y criticaron que la diputada Alcira Figueroa haga campaña en su nombre. (Por Mario Molina)

José Guerrero Tesorero del Centro de Jubilados de Yrigoyen al referirse a la multitudinaria manifestación que protagonizaron en Orán, mencionó: “Los puntos que exigimos son la farmacia, no tenemos profesionales, no tenemos clínicas por ejemplo si nos derivan al hospital nos tienen tirados sin atendernos ni hablar si en un caso necesitamos un especialista tenemos que ver turno nos demoran 3 o 4 meses, no nos dan plata para pagar un enfermero. Los bosones de mercadería, nos informan recién que nos aumentaran tan solo $300 que es la modalidad que tomaron en la pandemia de depositarnos en las cuentas debido al cierre de los comedores que se encuentran cerrados por la pandemia. Un vergüenza lo que hacen con nosotros ni hablar de la plata que manda el PAMI para el hospital para nosotros pero el hospital no invierte en nada ni sabemos a ciencias ciertas cuánto es la guita que mandan”.

“Conclusión estamos sin clínicas, farmacia tenemos una sola que atiende acá en Orán para todo el departamento y el Departamento San Martín que viene gente por eso marchamos” .

Los jubilados se mostraron muy molestos con la Diputada Alcira Figueroa. Aseguraron que la legisladora realizó una campaña en su nombre: “Haciendo mención que ella ayudaba cuando todos sabemos en el pueblo que es mentira .Y que recién hoy mandó a la secretaría a preguntarnos en que situación estamos por supuesto que la corrimos y le dijimos que dejé de mentir y que acá vengan con propuestas y respuestas concretas . Ésto se debe a que nosotros asumimos hace poco y en la elección que ganamos estaba su hermano en la gestión saliente que perdió 200 votos”.

La Campora en el PAMI

El tesorero de la organización señaló que desde el organismo estatal no les brindan respuestas “. Para mi son unos vagos lo que están al frente del organismo que no tienen idea de cómo se maneja una institución. Nosotros estamos pidiendo en algunos puntos que acá pongan un responsable que entienda de la salud y no un ingeniero o abogado que no sabe nada. Yo soy sanitarista y me especialice en gestión de calidad y producción de alimento, conozco bien la problemática y se lo complejo que es con el problema”, describió.

Y agregó “Fui a verla a la directora del PAMI en Salta y me dijo sólo para vos ‘tengo 10 minutos’, entonces le respondí bueno hable usted por que nosotros venimos a plantear el problema con lo difícil que es para un jubilado trasladarse para Salta de los 5 minutos hablamos de Alberto y Cristina y ni respuesta nos dio a los reclamos entonces venimos acá y nos juntamos con todos los presidentes de los centros de jubilados de la zona y pedimos hablar con el coordinador regional de Tartagal del PAMI para tratar la problemática. En esa oportunidad fue el 7/4/2021con el coordinador del PAMI y presentamos 18 puntos y hasta hora no nos dio respuesta entonces decidimos marchar y volvimos a presentar de no tener respuesta sabemos que el Presidente vendrá a Orán que se preparen por que le movilizaremos todo el departamento. Acá lo que se tiene que hacer es mejorar el sistema de salud yo no tengo nada personal con nadie pero creo que las evidencias hablan por sí solas. Esta directora no esta preparada para asumir semejante responsabilidad, te doy un ejemplo nunca vino a Orán a supervisar o controlar a los Abuelos entonces salimos nosotros hacer un relevamiento y detectamos 10 abuelos en estado de abandono. En estos momentos estamos pidiendo enfermeros insumos ya que con la pandemia se aumentaron los gastos”, manifestó.

El dirigente de jubilados describió que en el orden Provincial se nota con claridad la falta de inversión en la salud pública de muchos años dónde el Norte de la provincia se sumaron nuevas pandemias cómo el Dengue y el hambre: “problemas de vieja data sin resolver será que esto se tomará en cuenta a la hora de decidir si continuar o no con la idea de realizar las elecciones el 4 de Julio en fecha que aduce a la Independencia de los Estados Unidos será que ya formamos parte de una colonia Yanqui y todavía no nos dimos cuenta”, finalizó.