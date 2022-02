Un artista dijo que muchos folcloristas tienen miedo de quejarse, ante la despótica Secretaria de Cultural.

A pesar de que en el Festival de Cosquín, cuando se presentó la Delegación de Salta, la locutora agradeció a la Secretaría de Cultura de la Provincia por permitir la participación de más de 300 artistas salteños sobre el escenario, Marcos Martínez, referente folklórico y actual Delegado de la Sede del Pre Cosquín en Orán, aclaró al sitio Orán en Noticias que desde Provincia solo recibieron «respuestas negativas» a todos los pedidos de ayuda.

El artistas adjuntó capturas de chats, notas enviadas, y publicaciones de artistas que tuvieron malas experiencias tras el sueño de estar en los grandes festivales.

De ser por Sabrina Sansone ni hubieran llegado. Lo consiguieron gracias al Municipio de Orán, que colaboró en gran medida con el Pre Cosquin y Delegacion de Salta.

Por eso Martínez apuntó contra provincia y dijo sentirse «dolido» por la situación, e incluso expresó que los artistas tienen «miedo de contar» todo lo que les toca vivir, por temor a represalias. En sus redes a expresó lo siguiente:

«Siento dolor, tristeza e impotencia (…) Tuve la posibilidad de representar este año a Salta en el Festival Nacional del Malambo y ser Delegado del Pre Cosquín Delegación Orán (Interior de la Provincia de Salta). Si no hago ésta publicación me siento cómplice de algo que no debe suceder»

«Como artista, como delegado, como bailarín, me siento totalmente dolido por estas situaciones que vienen pasando los artistas, delegaciones que representan a nuestra provincia en los grandes escenarios. Voy a exponer mi situación luego de dirigirme por las vías correctas hacia la Secretaria de Cultura la Provincia de Salta dirigida por Sabrina Sansone y el encargado de gestión cultural Miguel Drllacaminá , intentando por todos los medios poder dialogar pero las respuestas fueron y son negativas a nuestros petitorios.»

«En una charla me dijeron que colaborarían con $30.000 que serían abonados después de 3 o 4 meses (…) se comunicaron conmigo dando la posibilidad de que ponga de mi bolsillo y después reintegrarme. Mi pregunta es ¿Eso alcanzará para sostenernos varios días? ¿Alcanzará para pagar un micro o para darle de cenar a una delegación?»

«La Secretaria de Cultura y todo su equipo no saben la realidad de nuestra ciudad. ¿Será que los artistas del interior no importamos? ¿por qué siempre direccionada para algunos sectores de la provincia?»

«Es muy doloroso ver a nuestros artistas vender rifas, bonos, vender sus pertenencias para lograr un sueño. Somos una provincia llena de cultura folklórica, con mucho talento, pero a la hora de exponer y solicitar ayuda solo tenemos respuestas negativas.»

«En reuniones que tuvimos con colegas y bailarines, todos exponen lo mismo, pero existe el miedo de dar a conocer la situación por alguna acción que puedan tener en nuestra contra.»

«Sra. Secretaria le pido que analice la situación, usted es artista y bailarina y la invito a que por favor vea la realidad y necesidades culturales, le pido que ayude de verdad! Tengo la esperanza que algún día podrá cambiar todo esto que nos duele a los artistas salteños».

«En los viajes de artistas, a veces suceden accidentes, hay problemas con los micros, a veces no hay para comer, o dormimos en el piso para poder representar a nuestra provincia, y lo digo por mi experiencia y por la de miles que expresaron lo mismo, sostengo que eso no debe suceder si hay presencia desde su secretaria».

«Recurrí a las redes sociales porque no atienden los llamados. Tengo la fe y esperanza de que analizarán la situación para revertirla y mejorar su gestión».

«Sigo con el pensamiento de que pueden soltarnos la mano como dice el dicho, pero decido defender al arte en sí.

El interior también existe en la cultura salteña! Firma: Marcos José Martínez, Director Radio Folklóre, Delegado Pre Cosquín Sede Orán, Profesor de Danzas Folklóricas, Director de Compañia de Danzas Zamberos, Campeón Nacional de la Zamba, Campeon nacional de la Zamba Carpera, Mejor Bailarín Pre Cosquín 2014, Músico”

#oran #oranennoticias #salta #cultura #artistassalteños