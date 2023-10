Aunque todas las miradas están puestas en lo que puede suceder a nivel nacional con la elección presidencial, en Salta, los desastres de la gestión de Bettina aún dan de qué hablar. Una semana en la que mucha gente habló sin pensar.

Una plaza, ..pesada herencia

“Se debe realizar una auditoría externa para la obra en la Plaza 9 de Julio”. Esta afirmación pertenece a Agustina Álvarez. La concejal hizo hincapié en que el proyecto de renovación de la Plaza 9 de Julio, inicialmente presupuestado en 125 millones de pesos, terminó costando 300 millones. Álvarez señaló que en otras plazas de Argentina se gastaron entre 18 y 80 millones, lo que plantea serias dudas sobre la gestión de los fondos públicos.

La concejal abogó por una auditoría externa independiente para determinar el costo real del proyecto. Además, mencionó que el Concejo Deliberante asumirá el costo de esta consulta, citando una resolución que permite contratar a la Asociación Civil COPAIPA o al Colegio de Arquitectos para llevar a cabo la auditoría.

Las obras invisibles de Bettina tienen costos y consecuencias reales. Un verdadero problema. Seguiremos hablando de esto por mucho tiempo.

La Gallo sigue buscando su lugar en la cultura

La ex funcionaria municipal, hasta hace poco, no para de publicar sobre cultura en su cuenta de Twitter, con el deseo de convertirse en Secretaria de Cultura, un cargo que rechazó para aventurarse como funcionaria municipal junto a su amiga Titi, una aventura que no terminó bien.

“¡Defendamos la cultura argentina! No es un gasto; un país con cultura es un país más sabio. El pensamiento colectivo es lo que debe predominar para construir una comunidad”, escribió Gallo. Dice algo obvio, aunque necesario: la cultura sería la más afectada por un gobierno nacional que solo piense en las ganancias.

Lástima que durante sus casi cuatro años junto a Bettina, la Municipalidad casi no tuvo políticas culturales.

De todos modos, Gallo sueña. A su favor juega el hecho de que el cargo estuvo ocupado, hasta hace poco, por Sansone: al lado de la ex coach de “Bailando por un sueño”, hasta un mono con navaja haría una mejor gestión.

La Tijera de Biella

El candidato a diputado nacional por Salta Independiente instó a los salteños a cortar boleta y no votar por aquellos que estuvieron en el poder antes. Además, lanzó duras críticas contra los partidos kirchneristas y contra Milei. También habló de sus propuestas, pero dejemos eso para la propaganda. Vamos a la parte entretenida, los insultos.

Opinó sobre la propuesta de renunciar a la paternidad de Lilia Lemoine, una de las primeras candidatas a diputada de Javier Milei, y dijo que muestra falta de criterio. “Es doloroso escuchar este tipo de iniciativas, más aún siendo mujer, y espero que esto no llegue a concretarse nunca”, exclamó.

Mientras tanto, Biella insistió en la importancia de poner fin a las listas sábanas, pidió cortar boleta y destacó que “hay legisladores salteños que llevan 8 años en el cargo y no han hecho nada, así como otros Insaurralde salteños que se esconden en las listas”.

Un detalle nada menor: la campaña de Milei la financia el Estado

Un diario publicó este detalle: con pocos donantes privados, la campaña de Milei fue la que más dependió de los fondos del Estado. En las PASO, La Libertad Avanza utilizó más de $131 millones de origen estatal. Los donantes privados declarados no hubieran sido suficientes ni para imprimir todas las boletas.

El partido de Javier Milei, el candidato anti-Estado que promueve un mercado absolutista, financió el 65% de su campaña para las elecciones primarias con aportes del Estado. Así se desprende de los balances e informes presentados por La Libertad Avanza (LLA) ante la Cámara Nacional Electoral, según lo analizado por El Diario AR. La proporción de aportes públicos en la primera etapa de la campaña libertaria supera ampliamente a la declarada por Juntos por el Cambio (el 35% de los ingresos en la campaña de Patricia Bullrich fueron aportes estatales) y Unión por la Patria (Sergio Massa declaró que el 56% de los ingresos de su campaña fueron aportados por el Estado).

Se nos van a resbalar las viejas

Preocupación en Juntos por el pronóstico de lluvia del domingo: “Las personas mayores podrían no votar”. Según La Política On Line, en el equipo de Patricia Bullrich están preocupados por el pronóstico del tiempo para el domingo, que anuncia probabilidad de lluvia, ya que creen que esto atentaría contra la participación de los “viejos meados” con los que buscan llegar al ballotage.

La LPO anticipó que en Juntos por el Cambio apuntan en ese sentido al sector más longevo del padrón que no votó en agosto, cuando se vivió la participación más baja en la historia democrática. Ese sector es el votante tradicional del frente opositor, que además se dispersó por la oferta de Javier Milei.

En Juntos creen que podría ocurrir algo similar a 2019, cuando la mayor participación en las elecciones generales permitió a Mauricio Macri mejorar ocho puntos con respecto a su desempeño en las PASO.

La mayor participación se ve amenazada por la lluvia, como ya anticipan sitios meteorológicos especializados como Meteored, que pronostica un 75% de probabilidad de lluvia, y AccuWeather, que predice un 25% de probabilidad de aguacero. En Juntos no dejan de actualizar constantemente esos sitios.

Que tu victoria dependa o no de la lluvia dice mucho sobre tu debilidad.

Proyecto que atrasa

La candidata a diputada de Milei promete un proyecto de ley para renunciar a la paternidad en caso de “accidentes”. Se trata de la polémica Lilia Lemoine, quien, además de ser candidata, colabora en las redes de La Libertad Avanza. Transcribamos: “No me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de un niño hasta los 18 años cuando no lo quiso tener”, remarcó Lemoine.

“Ya que las mujeres tienen el privilegio de abortar y renunciar a ser madres, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a un niño porque quizás les dijeron: ‘Sí, sí, no te preocupes, tomo la píldora’ o les falló el método anticonceptivo?”, dijo en diálogo con Neura Media.

“La mujer, cuando se entera de que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del niño o no”, señaló la candidata libertaria.

Esto es lo que dice su perfil laboral: “Nací artista, me especialicé en TI, me desarrollé como Efectista, emprendí un negocio basado en mi amor por el cosplay, comprendí las redes, me convertí en influencer y descubrí que todo me lleva a buscar la libertad. Ya he cumplido casi todos mis sueños de la infancia, así que estoy buscando nuevos. Mi objetivo es #Milei2023”.

Milei y la multitud de miembros de su agrupación podrían hacer que lleguemos a extrañar al kirchnerismo.