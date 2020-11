Maradona, una de las personalidades argentinas más influyentes de la historia, murió este miércoles 25 de noviembre a los 60 años, provocando una profunda conmoción mundial que podría traer consecuencias sanitarias importantes. El Gobierno Nacional abrió las fronteras para el ingreso de la prensa internacional, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, que autorizó la entrada de periodistas extranjeros, con permiso de trabajo y certificado médico que acredite que no presentan síntomas compatibles de COVID-19.

El organismo dependiente del Ministerio del Interior comunicó que habilitó de manera “abreviada y excepcional” el ingreso al país de “representantes de medios extranjeros con motivo del fallecimiento de Diego Armando Maradona, mediante la tramitación abreviada del permiso de trabajo, enmarcada en actividades esenciales”. Los ingresos habilitados serán el aeropuerto internacional de Ezeiza, el de San Fernando y la Terminal de Buquebus en el Puerto de Buenos Aires. A partir de esta disposición, quienes cumplan los requisitos para desarrollar su labor periodística podrán ingresar al país presentando previamente ante las aerolíneas o empresas de transporte una acreditación de prensa válida.

En cuanto al velatorio en la Casa Rosada, el lugar elegido fue el mismo salón donde se realizaron las exequias de Néstor Kirchner en octubre de 2010 y se extenderá hasta las 16 horas de hoy, calculando el paso de un millón de personas para la despedida del futbolista.

Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre a causa de una insuficiencia cardíaca que le generó un edema agudo de pulmón y le provocó una muerte súbita. El mundo entero habla de eso. Algunos lo lloran, otros no. Algunos llegan a despedirlo, otros solo vienen a cumplir una tarea. El problema es que de una forma u otra todo el mundo está acá para ser quieren ser parte del evento. Será en los 14 días que se vienen que veremos si fue una buena decisión dejar al mundo entrar. Ya no hay marcha atrás. Después de esto no habrá autoridad posible para sancionar faltas a los protocolos establecidos por la aparición de la pandemia. No por parte del Gobierno Nacional. Lo que tenga que ser, será, aunque ahora tendremos a quien culpar.