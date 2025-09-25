Tendrá hoy jueves 16 de octubre, en la zona centro. En esta oportunidad, se podrán donar materiales de formación superior. La recepción se hará en las oficinas de Espacios Públicos, Alvarado 735, o bien, dependiendo la cantidad, personal municipal pasa a retirarlos.

La Ciudad se prepara para la 5ta edición de la Suelta de Libros. El evento que atrae a estudiantes, vecinos y visitantes se llevará a cabo hoy, jueves 16 de octubre en la zona centro. En esta oportunidad será una edición especial, ya que será destinada a la Formación Superior.

Es por eso que, desde la Municipalidad ya se inició la recolección de ejemplares, para que los estudiantes que acudan puedan llevarse los libros que deseen.

Quienes deseen donar libros pueden acercarse a Alvarado 735, oficinas de Espacios Públicos, o bien, dependiendo de la cantidad, enviar un mensaje al 3872235604 para que personal municipal pase a retirarlos.

En la Suelta habrá libros y apuntes, de distintas carreras, y quienes concurran podrán llevarse totalmente gratis un ejemplar. Se espera juntar una gran cantidad de libros.

«Buscamos ayudar a los estudiantes, queremos que la gente se solidarice y done el libro que ya no usa para que otro pueda utilizarlo. Esperamos una gran concurrencia para esta nueva Suelta», dijo Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compras.