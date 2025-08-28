Luego de detener la marcha de una camioneta, sobre el Paraje Control Forestal, los gendarmes realizaron las preguntas de rutina y notaron que los ocupantes (un hombre y una mujer mayores de edad) respondían de manera evasiva y dubitativa.

Ante este suceso, se llevó a cabo la inspección con el can de la Fuerza, el cual marcó la existencia de estupefacientes al pasar por la caja del rodado, donde se transportaba la cubierta.

Los funcionarios secuestraron un total de 5 kilos 269 gramos de la droga y más de 3 millones de pesos argentinos como así también detuvieron a los involucrados.

Efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” desplegaron un operativo público de prevención, sobre el kilómetro 202 de la Ruta Nacional N° 141 – Paraje Control Forestal, lugar donde detuvieron la marcha de una camioneta Fiat Toro ocupada por un ciudadano de nacionalidad boliviana y una mujer de nacionalidad argentina, quienes circulaban con itinerario Salta – Mendoza.

Ante las respuestas evasivas y dubitativas de los ocupantes, los funcionarios llevaron adelante una inspección con el apoyo del can antinarcóticos de la Fuerza, el cual reaccionó y marcó la existencia de estupefacientes al pasar por la rueda de auxilio, que era transportada bajo la caja del rodado.

Con el previo conocimiento a la Fiscalía Federal de “San Juan”, los uniformados realizaron una inspección más minuciosa de la cubierta y descubrieron en su interior cuatro “ladrillos” y una bolsa, que acondicionaba 91 dosis con una sustancia blancuzca.

Por seguridad, los gendarmes trasladaron el procedimiento hacia la unidad. Allí, en coordinación con el Escuadrón 64 «Mendoza» se efectuó las pruebas de campo Narcotest, que arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso total de 5 kilos 296 gramos.

El operativo culminó con el decomiso de la totalidad de la droga, el vehículo, 3.930.000 pesos argentinos y tres celulares. Mientras que, los involucrados quedaron detenidos.