Entradas en venta: www.norteticket.com
En el marco de la gira 2025, This is Michael llega a los grandes escenarios del mundo como Madrid, París, Ciudad de México, Lisboa y muchos más.
Creado junto a músicos originales de Michael Jackson y avalado por la propia familia Jackson, “This Is Michael” no es un tributo más: es una experiencia real, potente y completamente en vivo, que ya ha deslumbrado a más de medio millón de personas en todo el mundo.
La estrella del show es Lenny Jay, elegido personalmente por músicos del círculo íntimo de Michael y por su familia para recrear con precisión y respeto el legado del Rey del Pop.
Su voz, de una similitud asombrosa, es el corazón de un show que emociona y deja sin aliento.
La experiencia que siempre imaginaste… y esta vez, es real. Una sola fecha. Una experiencia irrepetible.
This Is Michael es el show que el mundo entero quiere ver, y el próximo 17 de octubre, la oportunidad es de Salta!.