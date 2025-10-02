Entradas en venta: www.norteticket.com

En el marco de la gira 2025, This is Michael llega a los grandes escenarios del mundo como Madrid, París, Ciudad de México, Lisboa y muchos más.

Creado junto a músicos originales de Michael Jackson y avalado por la propia familia Jackson, “This Is Michael” no es un tributo más: es una experiencia real, potente y completamente en vivo, que ya ha deslumbrado a más de medio millón de personas en todo el mundo.

La estrella del show es Lenny Jay, elegido personalmente por músicos del círculo íntimo de Michael y por su familia para recrear con precisión y respeto el legado del Rey del Pop.

Su voz, de una similitud asombrosa, es el corazón de un show que emociona y deja sin aliento.

La experiencia que siempre imaginaste… y esta vez, es real. Una sola fecha. Una experiencia irrepetible.

This Is Michael es el show que el mundo entero quiere ver, y el próximo 17 de octubre, la oportunidad es de Salta!.