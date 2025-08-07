Llamado a toda la comunidad para donar sangre

El Centro Regional de Hemoterapia en Salta, ubicado en Bolívar 687, insta a los salteños a donar sangre de cualquier tipo y factor RH debido a la crítica escasez que impide cubrir la demanda de pacientes.

La escasez de productos sanguíneos ha alcanzado niveles críticos, dificultando la atención de pacientes que requieren transfusiones, por ello se necesita sangre de todos los grupos y factores RH. Se invita a todas las personas sanas, entre 16 y 65 años de edad y con un peso superior a 50 kilogramos, a colaborar con esta iniciativa vital.

Es importante no tener antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas, de Chagas, oncológicas o infecciosas que podrían representar un riesgo para el receptor. Para donar, es necesario presentar un documento de identidad y no es necesario estar en ayunas.

Las personas que hayan recibido la vacuna antigripal y presenten síntomas deben esperar 72 horas; quienes hayan tomado antibióticos, 7 días; y quienes hayan padecido dengue, 3 meses (6 meses en caso de dengue hemorrágico). Y aquellos que convivan con personas con síntomas de dengue deben esperar 4 semanas.

A su vez, el intervalo mínimo entre donaciones es de dos meses, con un máximo de cuatro donaciones anuales para hombres y tres para mujeres. Las embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, y quienes hayan tenido cirugías, endoscopias, colonoscopias, tatuajes o piercings en los últimos 12 meses no pueden donar.

El horario de atención es de lunes a viernes de 7 a 17 hs y los sábados de 7 a 12 hs. Para más información, comunicarse al (0387) 4215020.