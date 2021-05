Benjamín Ramírez vive en Metán. Tiene 3 años y padece Hipoacusia Neurosensorial Conductiva Bilateral, por lo que no sólo no escucha, sino que tampoco puede hablar. Necesita audífonos, pero unos con características especiales. Se llaman otoamplífonos bilaterales, pero no sólo son muy costosos, sino que son difíciles de conseguir. Sus padres, que no cuenta con los recursos necesarios para conseguirlos, recurrieron a todos los organismos públicos, pero no hubo manera de conseguirlos.

Ante la cantidad de dificultades que enfrentan y la desesperación por lograr que Benja tenga una vida normal, agotan todas las opciones. Una de ellas se llama Celina, una pequeña youtuber, que, desde una página de internet de la zona, expresa en columnas semanales su pensamiento respecto a diversos temas de salud, ambientales y problemática que afecta directamente a los niños, como es el bullying. Fue tal el impacto que causó la diminuta influencer que el Gobernador de la provincia mantuvo una reunión virtual con ella el año pasado.

En esa reunión, Celina Romano Norris le agradeció todo lo que está haciendo por la Provincia en cuanto al Coronavirus. Le dijo que se enoja mucho cuando la gente no respeta los protocolos y no se cuida. Recomendó seguir al pie de la letra lo que pide el COE. Felicitó a Sáenz por la iniciativa del Hospital de Mascotas. Le contó que estaba participando de una campaña de concientización para la donación de plasma para combatir el Coronavirus y le prometió que apenas pase la pandemia, vendría a visitarlo. Su espacio de difusión se llama «El rincón de Celina» y es a través de ese espacio que los padres de Benja pretenden buscar ayuda para conseguir los audífonos para su hijo. Quien te dice, capaz logran que el propio Sáenz se haga eco de este pedido y logre conseguirlo desde su lugar.