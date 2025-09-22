A pocos días de las elecciones nacionales, La Libertad Avanza (LLA) en Salta enfrenta una nueva tensión interna. La polémica estalló cuando la candidata a senadora nacional, Emilia Orozco, cuestionó quién estaba a cargo del stand de campaña en un evento reciente y constató que Rodrigo Quinteros, referente del espacio, no se encontraba presente por otros compromisos.

La situación se agravó debido a que el stand había sido reubicado para permitir el paso de una marcha de jubilados, lo que generó confusión y malestar dentro del equipo de campaña.

El intercambio subió de tono en un chat interno, donde circularon mensajes cargados de tensión. Según trascendió, Orozco instó al equipo a “ponerse la camiseta” de su candidatura, marcando la necesidad de mayor coordinación y compromiso en el tramo final de la campaña.

Este episodio vuelve a poner en duda la unidad de LLA en Salta, en un momento clave rumbo a las elecciones del 26 de octubre, y abre interrogantes sobre la capacidad del espacio para resolver sus conflictos internos antes de los comicios.