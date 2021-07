El conductor, que estuvo una semana internado por coronavirus, estalló de furia contra los integrantes del grupo musical por haber asegurado que no necesitaban ser inoculados.

José María Listorti la pasó muy mal cuando contrajo covid-19. Pasó más de una semana internado. “La fiebre subía y bajaba. Tuvieron que ponerme un poco de oxígeno”, había dicho en octubre del año pasado a través de sus redes sociales.

Es por esto que, cuando le llegó su turno, fue uno de los primeros en anotarse para que le den la vacuna y hoy cree firmemente que es la única salida para terminar con la pandemia.

“No puedo entender como hay que gente que está en contra de la vacuna, me parece de un grado de ignorancia terrible”, comenzó diciendo.

En este sentido, apuntó contra Los Nocheros, quienes se habían manifestado en contra de las vacunas. “Yo los escuchaba el otro día a ellos, que los amo, me parecen brillantes como músicos, pero dar el mensaje que no se van a vacunar porque están sanos, me parece un acto de egoísmo terrible porque no es así, necesitamos en la inmunidad de rebaño y sino vayanse solos los cuatro a vivir a una isla quietitos”.

En ese sentido, destacó: “Me parece que es el ABC de la vacuna, con la polio pasó lo mismo y es una cuestión de emergencia. Yo entiendo que todos dicen que es muy pronto, pero ningún científico y ningún gobierno te va a dar una vacuna que te haga mal. Es más probable que te haga mal y te mueras por la enfermedad que por la vacuna, a lo sumo lo peor que te va a pasar es que no te haga nada”. Y detalló: “No logro entender que vean toda una cuestión política y que los rusos se quieren apoderar de nuestra información. Ya la información nuestra la tienen por las redes sociales”.