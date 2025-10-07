Seminario dirigido por Vijaya Kumar Giri.

Inicio miércoles 22/10/2025 a las 19:30 hs con una clase introductoria gratuita.

Las clases se tendrán en los días:

Viernes 24/10, lunes 27/10, miércoles 29/10, viernes 31/10, lunes 03/11, miércoles 05/11, viernes 07/11 (horario clases: de 19:30 a 21 hs) y domingo 09/11 (de 9:30 a 14:30 hs).

En el seminario se practicarán dos técnicas milenarias del Yoga Clásico de la

cultura Rishi:

• SHANKA PRAKSHALANA KRYA

• EKADASY KRYA

La palabra sanscrita Shankha prakshalana significa “Purificación del canal digestivo”. Es una técnica muy conocida y practicada en todo el mundo del Yoga clásico. Se practica con el estómago vacío, previa una preparación de unos días con una dieta especial. Consiste en una serie de ejercicios físicos que en conjunto con la asunción de agua salada permite una limpieza profunda de los intestinos, favoreciendo la purificación de todo el cuerpo y preparando el practicante a un eventual ayuno o monodieta. La Shanka Prakshalana limpia la sangre, desintoxica el cuerpo y ayuda a desarrollar una buena digestión, ayuda en la recuperación de las alergias y enfermedades de la piel (por ejemplo, acné, neuro dermatitis o psoriasis).

La Ekadasi krya es una práctica especial de Gñana Yoga (Yoga del conocimiento) que nos ayuda a lidiar conscientemente con los traumas subconscientes almacenados en nuestras memorias celulares.

Resulta mejor practicarla en paralelo con la Shanka Prakshalana y un pequeño periodo de

ayuno o monodieta.

Gracias a la práctica de simples respiraciones rítmicas repetida por once días se logra un efecto purificador del sistema nervioso que va a durar hasta 6 meses. Se utiliza la respiración lenta, armoniosa y profunda de Sukha Pranayama (proporción 1: 1) utilizando todas las partes de los pulmones y se basa en un uso práctico de Yantra (la ciencia védica del número, nombre y forma).

En el Seminario se trabajará además con los principios básicos de la alimentación consciente, aprendiendo donde encontrar los principales nutrientes que nuestro organismo necesita en la comida que preparamos cada día, como combinarlos y como cocinarlos para una vida sana y equilibrada.

El taller finalizará con un almuerzo el día domingo 9 de noviembre donde se presentarán algunos platos y recetas que se prepararán y cocinarán juntos en la cocina del Centro Samsi.

PARA INFORMES E INSCRIPCIONES: CENTRO SAMSI – LEGUIZAMÓN 1170– SALTA

TEL.: 3874428170