La candidata del PRO, Inés Liendo, habló de la incorporación de Matías Posadas a Juntos por el Cambio y la pertenencia de la intendenta Bettina Romero a ese espacio.

En el programa «A Quemarropa», que se emite por Somos Salta-Jujuy, la candidata del PRO Inés Liendo se refirió a la ruptura de Juntos por el Cambio y apuntó contra el líder del Frente Plural, Matías Posadas.

«No hay lugar para que Matías Posadas ingrese a Juntos por el Cambio por un sólo motivo: es funcionario de Gustavo Sáenz. No se puede estar de los dos lados del mostrador. O estás del lado del oficialismo, que no tiene transparencia, que no tiene gestión, o estás del lado de un cambio», resaltó.

A su vez, destacó que: «Matías Posadas fue funcionario, renunció, se sacó una foto con Rodríguez Larreta diciendo ‘ahora me voy a Juntos por el Cambio’ y a las dos semanas volvió de la mano de Gustavo Sáenz. Es poco creíble».

Al ser consultada sobre la intendenta capitalina, Bettina Romero, la referente del PRO fue tajante al asegurar que no pertenece a su espacio: «Bettina Romero integra Salta Nos Une que es el partido del padre. Bettina no es del PRO. Su gestión como intendente no tiene ninguna alianza con el PRO, no hay nadie del PRO salteño que acompañe la intendencia de Salta, todo lo contrario».