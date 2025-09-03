Unas veinte personas serían citadas paulatinamente. También buscan acceder de forma directa al expediente judicial.

Tras la definición del Presidente de la comisión investigadora, la Cámara de Diputados ya determinó el reglamento y las primeros consensos en torno a la causa $LIBRA. A pesar de que el oficialismo se retiró de la última reunión advirtiendo que iba a impugnar la continuidad del espacio, sus 14 representantes estuvieron presentes. La Libertad Avanza dejó en reserva la Vicepresidencia, que continúa vacante.}

La definición del reglamento fue el principal motivo de la convocatoria, que causó controversias en el oficialismo porque habilita a convocar -con el uso de la fuerza pública, si fuera necesario, pero con «asistencia letrada a su costa»- a funcionarios y ciudadanos alcanzados por la investigación. En ese marco, la oposición busca determinar el grado de participación y la responsabilidad política de funcionarios como Karina Milei, Manuel Adorni y Guillermo Francos. «En ningún caso podrá reemplazarse por un informe escrito», señala el documento, en relación a las citaciones, que se harán por tandas. Los convocados tienen cinco días para responder.

«Se pretende hacer un Poder Judicial paralelo por las atribuciones que se le pretende dar a la comisión», consideró el libertario Álvaro Martínez, quien apuntó que la oposición busca «violar la división de poderes y las competencias que tiene el Poder Judicial». La respuesta llegó desde Mónica Frade (Coalición Cívica): «Todo lo que está en este reglamento está en todas las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados».

Antes de la votación, Martínez anticipó que el oficialismo se iba a negar a votar, para evitar que haya una mayoría. El radical libertario Mariano Campero se diferenció de esa postura, aclarando que se iba a abstener: «Uno hace todo lo posible para poder ayudar, pero hay que dejar de cometer errores no forzados». La comisión terminó aprobando el reglamento por 14 votos a favor y 2 abstenciones.