Libertarios: Silencio, torpeza y frivolidad política, 3% es un vuelto

El escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS que involucra a Karina y Javier Milei dejó repercusiones en todo el país. En Salta, las reacciones políticas oscilaron entre el mutismo estratégico, la torpeza comunicacional y el humor involuntario. Un repaso ácido por las “perlitas” locales que revelan cómo se digiere la crisis nacional en clave provincial.

En la Argentina, los escándalos políticos tienen la costumbre de expandirse como ondas sísmicas: lo que estalla en Buenos Aires no tarda en sentirse, distorsionado pero igualmente incómodo, en las provincias. El caso de las presuntas coimas cobradas desde la Agencia Nacional de Discapacidad, que arrastró a la mismísima hermana del presidente y a operadores de apellido Menem, no fue la excepción.

Salta, que suele moverse al ritmo de sus propios mini–dramones políticos, esta vez no pudo escapar al sacudón. La clase dirigencial local respondió con un abanico de escenas que van desde la torpeza estratégica hasta la frivolidad más descarnada, pasando por insultos sin filtro y silencios ensordecedores. Cada reacción, cada gesto y cada omisión funcionan como un espejo de la política provincial en tiempos de crisis libertaria.

Mientras en los tribunales federales se discute si la historia es de corrupción clásica o apenas de favores mal disimulados, en las oficinas y despachos salteños las esquirlas se procesan con la lógica de siempre: un Olmedo agradeciendo en el peor momento, un concejal que abandona la banca para probar suerte en un cargo fantasma, una diputada que prefiere consultar filtros de Instagram antes que posicionarse sobre un escándalo nacional, y un Congreso donde los legisladores del Norte optaron por callar en coro ante el jefe de Gabinete.

Olmedo y el relojito suizo de la inoportunidad

Si la política es, como decía Bismarck, el arte de lo posible, Alfredo Olmedo la practica como el arte de lo inoportuno. El empresario sojero, ahora candidato suplente al Senado por La Libertad Avanza, demostró una vez más su impecable capacidad para entrar a escena justo en el peor momento.

Mientras el apellido Menem volvía a la tapa de los diarios por su rol en la trama de coimas que salpica a la mismísima Karina Milei, Olmedo salió en TikTok a agradecer —con dedicatoria incluida— al mismísimo Eduardo “Lule” Menem. Sí, el mismo Lule que la Justicia apunta como engranaje central de la rosca, perdón, de la “gestión institucional” en la Casa Rosada.

“Gracias al presidente, a Karina, a Lule y a Caputo por confiar en los representantes salteños”, escribió con entusiasmo casi adolescente. Solo le faltó sumar un corazoncito emoji. Nadie sabe si lo suyo es lealtad ciega, cálculo político o una cuota de inocencia rayana en la ternura. Lo cierto es que su timing comunicacional es tan preciso como un relojito suizo… comprado en la feria.

La silla que todos quieren (aunque nadie entiende para qué sirve)

En paralelo al vendaval libertario, el Concejo Deliberante se dio el lujo de agregar su propio capítulo tragicómico. Martín Del Frari renunció a su banca con la aparente intención de postularse como Defensor del Pueblo. Una función que, a juzgar por la visibilidad de su actual ocupante, Federico Núñez Burgos, parece más bien el premio consuelo de la política: te da un sillón, un sello y una firma, pero nadie sabrá nunca qué hiciste ahí.

El reemplazo de Del Frari será Juan Pablo Linares, un hombre del saenzismo que llega con el currículum de subsecretario de Inclusión Social. Pero la salida del edil no estuvo exenta de ruido: la concejal Agustina Álvarez impugnó su postulación por incompatibilidades legales.

La acusación es clara: ser concejal mientras se postula para un cargo que debería ser imparcial es como querer ser árbitro y jugador al mismo tiempo. El reglamento lo prohíbe, salvo que uno juegue en la política salteña, donde las contradicciones se naturalizan con la misma facilidad que el sobrepeso en los asados del fin de semana.

Mendaña, un traductor simultáneo del enojo popular

El diputado provincial Luis Mendaña decidió que la tibieza no es lo suyo. Mientras el gobierno nacional recorta programas para personas con discapacidad, él fue directo al grano: “Hay que ser muy hijo de puta para tomar esas decisiones”.

La frase retumbó en el recinto con la sutileza de una bomba de estruendo en misa. El presidente de la Cámara, Esteban Amat, intentó disciplinarlo por el vocabulario, pero Mendaña redobló la apuesta y repitió el insulto con didactismo escolar: “El que actúa así es eso, un hijo de p…”.

En tiempos donde la mayoría de los diputados practican el arte del eufemismo y el lenguaje almibarado, Mendaña eligió el diccionario de la calle. Puede discutirse si es elegante, pero indudablemente fue claro. Y en la Argentina actual, la claridad política suele ser más rara que la puntualidad de un colectivo.

Orozco y la encuesta de la banalidad

Mientras la política nacional ardía en denuncias de coimas, y el gobierno nacional era interpelado por los recortes más brutales de las últimas décadas, la diputada salteña María Emilia Orozco encontró la manera de aportar su granito de arena… a la frivolidad.

Su única participación pública en el Congreso fue acompañar la payasada de Lilia Lemoine contra Marcela Pagano, en una coreografía que hubiera hecho sonrojar a cualquier programa de sketchs. Y en sus redes, lejos de pronunciarse sobre el escándalo que involucra al partido al que pertenece, lanzó una encuesta en Instagram para que sus seguidores elijan con qué foto debería salir en la boleta.

“1, 2 o 3, ¿con cuál salimos?”, escribió, como si estuviera eligiendo filtros de TikTok y no buscando representar a una provincia que sufre hambre, inflación y desindustrialización. La creatividad de los usuarios no se hizo esperar: alguien comentó “3% obviamente”, en alusión al porcentaje de coimas que Karina Milei habría exigido a laboratorios farmacéuticos. Ironía colectiva: Salta sí opina, aunque no del modo que esperaba Orozco.

Ordenamiento: el tema serio que nadie quiere tocar

Entre tanto ruido, pasó casi desapercibido el inicio del debate sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques. Un asunto vital para el futuro ecológico y cultural de la provincia, que sin embargo parece condenando a morir de aburrimiento en la agenda pública.

Organizaciones ambientalistas denunciaron que el proceso carece de consulta previa y de transparencia. Se están tomando decisiones que comprometen la biodiversidad, las comunidades originarias y los derechos de las generaciones futuras sin el más mínimo intento de participación ciudadana.

En cualquier democracia madura, este sería un escándalo. En Salta, apenas si es un ítem más en la agenda semanal, opacado por TikToks, insultos en el recinto y selfies de campaña. El bosque, mientras tanto, espera su verdugo en silencio.

Diputados nacionales: silencio que ensordece

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, llegó al Congreso para rendir cuentas. Era la oportunidad perfecta para que los diputados salteños pusieran sobre la mesa los problemas que desangran a la provincia: inflación, falta de obras, jubilados que no llegan a fin de mes, y claro, el escándalo de las coimas libertarias.

Pero la bancada local eligió la estrategia del avestruz: silencio absoluto. Nadie preguntó, nadie incomodó, nadie defendió a los salteños. Ni oficialistas ni opositores. La indiferencia fue tan compartida que casi podría leerse como un acuerdo tácito de no molestar al poder central.

Lo llamativo es que muchos de los que callaron hoy son candidatos en octubre. Buscan renovar bancas o escalar a cargos mayores. Pero cuando tuvieron la chance de mostrarse como representantes genuinos de la provincia, se escondieron detrás de un mutismo que incomoda más que mil discursos desafinados.