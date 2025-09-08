Discursos de odio tras las elecciones: los tuits discriminatorios contra el conurbano que exponen el costado más violento de La Libertad Avanza

Los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires dejaron un panorama que no fue del agrado de muchos simpatizantes de La Libertad Avanza (LLA). La reacción en redes sociales de algunos de sus seguidores no se limitó al análisis político o a la frustración por los números en las urnas: se tradujo en una catarata de mensajes cargados de odio y discriminación contra los votantes del conurbano bonaerense.

Cuando la derrota se convierte en desprecio

“A los del conurbano les gusta cagar en balde”, escribió un usuario en X (antes Twitter), sintetizando con crudeza el tipo de comentarios que se multiplicaron en las últimas horas. No se trata de un exabrupto aislado, sino de un discurso sistemático de estigmatización que convierte a millones de bonaerenses en blanco de burlas clasistas y xenófobas.

El desprecio hacia el conurbano no es nuevo: en cada elección se reeditan los prejuicios que reducen a los habitantes de esta región a estereotipos de pobreza, clientelismo o marginalidad. Sin embargo, que estos mensajes se intensifiquen en boca de simpatizantes de un espacio político que hoy ocupa el poder nacional resulta particularmente alarmante.

La violencia simbólica como forma de política

Estos tuits no son simples insultos lanzados al aire. Tienen un efecto concreto: construyen un relato donde parte del electorado es deshumanizado, tratado como un obstáculo a la “verdadera Argentina” que algunos sectores dicen representar. En ese sentido, la violencia simbólica no es un accidente, sino una herramienta política.

El problema es que cuando la política se construye sobre la base del desprecio hacia los sectores populares, se corre el riesgo de normalizar la discriminación como forma de debate público. Lo que empieza como una burla en redes puede terminar justificando prácticas mucho más graves en la vida real.



Democracia y respeto: lo que está en juego

Más allá de los resultados electorales, la democracia se sostiene en un principio básico: el respeto a la voluntad popular. Burlarse, insultar o despreciar a quienes piensan distinto no solo degrada el debate público, sino que erosiona la convivencia democrática.

El conurbano bonaerense concentra millones de trabajadores, estudiantes, comerciantes, jubilados y familias enteras que sostienen gran parte de la economía del país. Reducirlos a un insulto no solo es injusto: es una forma de negar su dignidad y su aporte a la sociedad.