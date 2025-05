Leona solitaria: La Libertaria que jugó por fuera del Olmedismo

En una escueta entrevista la referente libertaria Alba Quintar dejó algunas definiciones luego de las elecciones que la colocaron como una alternativa dentro del oficialismo nacional y por separado del armado Orozco-Olmedo.

José Veronelli

Con más de diez mil votos en su espalda, Alba Quintar se erige como una figura independiente dentro de la corriente libertaria pero al mismo tiempo por fuera de La Libertad Avanza en Salta.

Respecto a su desempeño destacó: “Creo que hoy tengo un capital político muy importante y antes no tenía. Saqué más votos que incluso el senador del PRO y que incluso el senador de mi espacio, por más de 3.000 votos, creo que fue una gran elección. Me felicitaron de medios nacionales, me felicitaron libertarios de la estructura nacional”. A tal desempeño agregó que va a seguir peleando “por las mismas ideas que tuve desde el primer día que empecé a trabajar en política y vamos a reagrupar la tropa para las nacionales”.

Respecto al armado de su plataforma electoral y candidatos afirmó que “son un frente muy nuevo, un frente que tuvo un mes y medio de vida y que incluso es un frente de frentes, porque confluí con Beto Castillo yo teniendo mi propio espacio con el espacio de él y se mezclaron nuestros dirigentes y los nombres que hubiese querido poner quizás serían más de los que elegí con anterioridad, pero bueno, creo que la política se trata de ponerse de acuerdo y eso hicimos, pero a partir de ahora voy a seguir trabajando con mi gente. O sea que más adelante Beto no sabe, ahí stand by”. También dejó claro que las puertas están abiertas para todos los dirigentes que quieran sumarse como Beto que “siempre va a ser bienvenido a mi espacio, pero yo necesito ahora fortalecer mis propios esfuerzos. Construir tu identidad. Si él quiere incorporarse, será siempre bienvenido”

Sobre su desempeño electoral dijo: “Se lo atribuyo a mi trabajo. Creo que claramente en Salta se votaron las ideas de la libertad, en parte una confusión entre lo que es el Olmedismo y lo que es Milei, porque lamentablemente el sello ha sido captado por Olmedo y muchos quisieron votar a Milei y terminaron votando a los candidatos de Olmedo. Pero creo que mis votantes me votaron a mí porque no tengo estructura, porque no vengo con una atracción ni de sello ni de dirigente político”.

Sobre Olmedo, Zapata y Orozco reiteró que “son tres figuras que de hecho en las últimas elecciones del 2023 hicieron una alianza con la Cámpora, con Emiliano Estrada. Yo creo que son oportunistas y están del lado de quien les convenga para conservar o para conseguir un poder que hasta ahora no han conseguido”.

No midió elogios hacia Milei afirmando que la gente votó por “los resultados, porque estamos viendo que bajó la pobreza, estamos viendo que liberamos el cepo, que estamos teniendo una apertura al mercado internacional, que bajó la inflación. Creo que estamos en un momento de estabilidad en el que la gente siente confianza y están empezando a llegar las inversiones al país que generen desarrollo y trabajo para todos”.

Respecto a el acaparamiento del Partido LLA por parte de lo que Quintar categoriza como Olmedismo “La verdad que no sé cómo habrá sido la historia de la relación con Milei, pero bueno, primero en el tiempo, primero en el derecho. Supongo que son los primeros que habrán visto el potencial de Javier Milei, la importancia de las ideas de la libertad y habrán visto también que se venía una oleada importante de liberalismo a la Argentina”.

En respuesta que si tuviera que votar al Olmedismo en 2027 sentenció que si está dentro de un frente libertario, igual no los votaría “porque no son buenas personas”. Agregando que “por encima de las ideas están los valores. De hecho, yo metí una diputada mía en Rosario de la Frontera, que es la localidad de donde son oriundos tanto Olmedo como Orozco. Evidentemente los conocen y no los quieren. Estuvieron muy abajo en la votación en su propia localidad. Así que eso habla por sí mismo”.

¿Confusión ideológica?

Ante el planteo de un candidato ya electo como senador por LLA con doble apellido perteneciente a la aristocracia salteña, confrontando tal hecho con las ideas del liberalismo, un Cornejo Avellaneda como senador de la libertad, representa más al conservadurismo, no tanto del libertarismo, respondió que “No, la verdad que me tiene sin cuidado el tema de los apellidos, porque realmente uno no decide con qué apellido nacer. Y viva la libertad, carajo, ¿no? yo quiero, tengo la libertad de opinión y la libertad de pensamiento. Creo que si las personas realmente se inclinan por la idea de la libertad, están libres de hacerlo, independientemente de su apellido. Pero sí es importante la coherencia. En este caso el senador viene del olmedismo, que no tiene nada que ver con las ideas de Milei”.

Como dirigenta reiteró su preocupación por la corrupción: “tenemos que generar transparencia y sobre todo tenemos que tener un Estado chico y eficiente. No tenemos dinero para estar despilfarrando. Hay que fortalecer mucho lo que es salud, seguridad y educación. Necesitamos un cambio en el paradigma educativo, necesitamos modernizar la educación, velar por la escolarización de todos los chicos que hoy no están yendo a la escuela. El plan de alfabetización nacional tiene que llegar y tiene que impactar hasta la escuela más rural de la provincia”. Enfatizó que “hay que incorporar educación financiera, una materia de fortalecimiento de educación cívica y ciudadana, de educación emocional, de prevención de adicciones”.

Por último expresó que “con respecto a las adicciones necesitamos un plan integral para poder prevenir las adicciones en cuanto a la educación en las escuelas, en cuanto a fortalecer la seguridad, a trabajar en conjunto con la municipalidad para terminar los aguantaderos desmalezando e iluminando cada rincón en los barrios. Tenemos que lograr que realmente los que caigan por el narcomenudeo no encuentren una puerta giratoria en la justicia, mano justa, mano dura, para el que delinque y sobre todo para el que se mete con los chicos, porque yo veo que en cada barrio hay cada vez más droga atrapando a chicos cada vez más chicos”.