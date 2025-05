Así lo consideró la candidata a Diputada provincial, Verónica Lia Caliva.

Verónica Caliva, candidata a diputada provincial, brindó su opinión como referente de mujeres sobre la mirada que tiene sobre las políticas de género y feministas de Salta:

«Las políticas hacia las mujeres y las disidencias es nula en la provincia, no hay programas, no hay presupuestos, no hay absolutamente nada que acompañe las luchas y las demandas o que den respuesta a las demandas de los sectores organizados, de las colectivas feministas, de mujeres, de madres que se organizan en torno al dolor, no hay una sola respuesta y pese a todo es un movimiento que está más vivo que nunca y lo hemos visto en la marcha antirracista y antifascista que se dio en febrero y en el 8 de marzo en las movilizaciones, actividades y acciones que se llevaron a cabo en toda la provincia», consideró.

Asimismo agregó que «Pese a ese olvido y al abandono del estado, las mujeres y disidencias o diversidades estamos siendo uno de los factores más importantes que tiene la política hoy en estos momentos, somos una gran reserva democrática que pelea y que no está dispuesta a ir para atrás, a retroceder, por lo tanto el rol que jugamos en la vida política es importante, no por ello significa que no tengamos que seguir luchando contra el patriarcado y las ideas machistas y misóginas que hay en la dirigencia en todos los ámbitos, y que eso se nota a la hora de la representación política nuestra en las listas y en las peleas que tenemos que dar hacia adentro de los espacios para poder representar y para poder encabezar procesos políticos y llevar adelante proyectos políticos que estén absolutamente atravesados por la perspectiva de género, por el paradigma de los derechos humanos, por la perspectiva indígena, así que estamos dando pelea».