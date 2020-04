Entrevista al presidente de GESTARA Leonardo Duva sobre la realidad del cooperativismo en medio de la pandemia. (Por Mario Molina)

El Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados de la República Argentina (GESTARA) trabaja a nivel nacional, su presidente Leonardo Duva charló con este medio y nos cuenta cuál es su mirada sobre lo que vivimos en la pandemia.

Sobre la fundación de Gestara Duva dijo lo siguiente “Se fundó hace más o menos 8 años nace con la necesidad de muchos trabajadores/trabajadoras auto gestionados, algunos en formato de cooperativas otros emprendedores y otros sueltos como el mecánico, el plomero, el comunity manager, los miles de oficios que hay de trabajadores en general algunos en el mejor de los casos son monotributistas”. En cuanto a la importancia de creación opinó “y queda en claro de que había 11.000.000 de personas dando vuelta con necesidades de que el estado los contemple en políticas públicas, desde ese lugar nos juntamos y formamos gestara con esa idea de lograr poder tener derechos como trabajadores, obligaciones pero también política pública para el sector”.

Duva afirma que las cooperativas acercan al pueblo al trabajo “nos genera muchísimos puestos de trabajo y tiene la visión de la economía como una economía social que ve la plata como un medio y no como el fin, pensando en la distribución en lo social”.

Objetivos en el país

En cuanto a los objetivos en el país Duvá aclaró “El objetivo que tenemos es la idea de generar hoy en este contexto mucho más, todo un proceso de incorporación al mundo del trabajo a millones de personas que están afuera pero entendiendo que también somos millones los que generamos trabajo de una manera o de otra en formato de cooperativa o en vivienda, distintos formatos que bueno tenemos el objetivo de seguir sosteniendo los puestos de trabajo y desarrollando esto con la visión de una economía distinta”.

Gestara nuclea a los trabajadores de la economía popular de una manera informal y en muchos casos pequeños productores, micro emprendedores, cooperativas de trabajo, empresas recuperadas pymes “La mayoría somos gente que nos quedamos sin trabajo y que fuimos armando en algunos casos cooperativas y en otros casos emprendimientos o sumamos otra vía laboral y económica”, sobre Las herramientas que tiene Gestara para trabajar con diferentes sectores en esta crisis dijo lo siguiente “cada año que iba pasando fuimos encontrado nuevas herramientas, los llamamientos también se van adaptando al momento, Pensa que venimos de 4 años de una economía destruida, una economía que no le dio atención al sector social, más que una lógica de repartir subsidios y alimentos bajos, nosotros tratamos de generar tipos de herramientas por ejemplo Gestara tiene una de aplicación donde están todos los productos y servicios de las cooperativas, firmamos convenios para que los trabajadores tengan descuentos en ese catálogo, para que el consumo se genere entre trabajadores, asistimos a las cooperativas en lo legal y contable para poder presentar proyectos y desarrollarse”.

Día a día

“Hoy estamos trabajando día a día y el doble de lo que veníamos haciendo con la militancia, las redes los whatsapp están activas para que la gente pueda guiarse, tenemos secretarias que acompañan en los casos que van saliendo y hay que saber que se hace, esta asistencia la hacemos en el todo el país” dijon Eduardo Duva.

El entrevistado nos cuenta que está trabajando en el consejo federal del INAES (Instituto nacional de asociativismo y economía social) así que internamente ya acompañando desde adentro, se comunica con el orden local o con los referentes territoriales de cada organización para llevar a cabo las acciones

Salta

Con respecto a Salta y otras provincias opinó “Cada una tiene su particularidad y ahí está el secreto de organizarse también dentro de organización y gestiones que acompañen los proyectos para el desarrollo y que no sea una cosa de planes y que no tenga una lógica de sustentabilidad, una cooperativa tiene que ser sustentable, te tienes que armar y desarrollar con la idea de que podes ser asistido por el estado en una etapa pero que después tenes que tener una idea de sustentabilidad, de auto gestión” agregó al respecto que por ejemplo en cuanto al tema de los barbijos “¿cuantas textiles debe haber en Salta que podrían estar fabricándolos para la provincia el Municipio, sindicato y las empresas? En cuanto a los papeles ponemos todo el equipo profesional a disposición para hacer esto porque si no tenes factura es muy difícil pensar que el estado o el privado te compre algo si no lo podes facturar”

Esta entrevista nos plantea la necesidad de crear cooperativas en Salta que de haber existido anteriormente hoy serian de mucha utilidad ante el contexto de cuarentena y pandemia.