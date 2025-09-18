Las cámaras móviles de tránsito lograron más 27 mil multas

En la ciudad, la Secretaría de Tránsito emplea cámaras portátiles en motociclistas para identificar infractores. Estas cámaras, situadas en el casco o pecho del conductor, registran diariamente entre 100 y 150 multas, sumando aproximadamente 3 mil al mes.

Con el propósito de mantener el orden y la seguridad vial, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad ha intensificado sus operativos diarios, implementando diversas acciones para abordar las infracciones más comunes. En los últimos nueve meses, una herramienta clave en esta estrategia ha sido el uso de cámaras móviles, que han permitido la emisión de aproximadamente 27 mil multas.

Estas cámaras, estratégicamente ubicadas en los cascos o en el pecho de los motoristas de tránsito, capturan en tiempo real las infracciones cometidas por los conductores en las distintas calles del municipio. Este sistema ha demostrado ser altamente efectivo, ya que diariamente se registran entre 100 y 150 multas, lo que se traduce en un promedio mensual de alrededor de 3 mil sanciones.

Matías Assennato, secretario del área, destacó que esta iniciativa responde directamente a las inquietudes y solicitudes de los vecinos, quienes han manifestado su preocupación por el estacionamiento en doble fila, especialmente en las inmediaciones de instituciones educativas y otros puntos críticos.

Assennato enfatizó el compromiso de la Secretaría de Tránsito de continuar implementando estos operativos de manera constante y rigurosa, sancionando a aquellos conductores que no cumplan con las normas de tránsito.

Asimismo, la utilización de cámaras móviles se ha consolidado como un método altamente efectivo para detectar y sancionar infracciones, permitiendo una mayor cobertura y un control más exhaustivo en las calles de Salta.