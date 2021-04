La última crítica de Juntos por el Cambio a la política sanitaria del gobierno de Alberto Fernández consistió en señalar que se les prohíbe la compra de vacunas a provincias, municipios e instituciones privadas. La abanderada de esa posición fue Patricia Bullrich, titular del PRO y mano derecha de Mauricio Macri.

Pero el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, señaló que ese debate no tiene ningún sentido porque no resuelve nada y admitió que la adquisición de vacunas no está prohibida.

Fue Santiago Cafiero quien salió a desmentir eso. La adquisición es de difícil concreción debido que el mercado no da abasto siquiera con las compras que hacen los Estados como tales.