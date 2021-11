Ante los aumentos de la carne inauguran la primera carnicería agroecológica con productos más baratos que los del mercado actual. (Mario Molina)

Este sábado 27 de noviembre, la Mesa Agroalimentaria Argentina inaugurará en Avellaneda su nueva carnicería agroecológica que tendrá a disposición del público cortes de carne vacuna de calidad a precios populares. La iniciativa reúne a distintos actores de la cadena productiva: productores de ganado de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (RENAMA), el histórico frigorífico recuperado por sus trabajadores “SUBPGA” y los canales de comercialización de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT).

Este lanzamiento se enmarca en un contexto en el cual los aumentos en los precios de la carne acumularon un 20% en las últimas semanas mientras el Gobierno Nacional intenta fijar medidas y alcanzar acuerdos con los distintos actores del mercado de la carne. “Estamos construyendo la cadena de comercialización lo más directa posible en función de que el pueblo no solo acceda a carne más saludable sino también más económica. Este circuito lo estamos creando desde la economía social y demostramos que hay alternativas para abaratar los precios de la carne”, expresó Juan Pablo Della Villa, secretario de Comercialización de la UTT, integrante de la Mesa Agroalimentaria.

La carne producida por familias ganaderas agroecológicas tiene sus propias características. Los animales se crían al aire libre, se alimentan de la pastura natural y no reciben hormonas ni antiparasitarios. El resultado es un alimento altamente nutritivo, libre de sustancias tóxicas, y muy diferente de la carne de animales criados de forma convencional. Los animales de feedlot son confinados en un ambiente artificial, alimentados con granos transgénicos de alta concentración en almidón que se traslada a la carne con una gran composición de ácidos grasos no saludables, como omega 6. Además, los animales de feedlot viven entre su bosta y orines, lo cual no contribuye al reciclado de nutrientes del suelo, generan más gas metano y se contaminan las napas, porque la alta concentración de desechos no puede ser digerida por el suelo.

“En este esquema la carne resulta más saludable para quienes la consumen, quienes la producen y para el propio ambiente. De esta forma demostramos que otra forma de criar ganado es posible”, afirmó Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), integrante de la Mesa Agroalimentaria.

Jorge Themtham, productor agroecológico de ganado de 30 de agosto e integrante de RENAMA agregó: “estamos felices de poder acercar nuestra producción de vacas de pastoreo natural directamente a los consumidores a un precio justo porque no queremos producir un alimento caro para pocos, sino que queremos carne sana para todos y todas”.

La carnicería agroecológica abrirá sus puertas este sábado 27/11 desde las 8 am y a las 10hs realizarán el acto inaugural, en el Mercado Cooperativo de Alimentos, ubicado en Arredondo 3359, Sarandí, Buenos Aires.

Los horarios de atención al público serán: lunes a sábados de 8 a 18hs.

El Gobierno sin rumbo

El aumento de la carne puso de evidencia al Gobierno Nacional la falta de cintura política, en las negociaciones con los frigoríficos, esto tiene su desenlace el anuncio del Gobierno de aumentar las retenciones a las exportaciones de carne y la propuesta del gobierno en campaña de mantener los precios cuidados.Esto pasó a segundo plano luego de la derrota electoral en Provincia de BS Arsy las grandes ciudades más importantes cómo Córdoba, CABA, , Santa Fe y Santa Cruz .En estos momentos el Gobierno se encuentra nuevamente en contramano de lo que demanda la gente que es las respuestas urgentes a resolver los problemas centrales que son : Seguridad, Trabajo , y control de precios a esto le sumamos la falta de federalismo en las Provincias donde los Gobernadores toman un gran desafío que es el resolverlos el problema de la gente día a día en salta está cómo si fuera que tendría la provincia el mismo poder adquisitivo que CABA con el atenuante que todos los ingresos económicos dependencia de un 70% de lo que envía nación de la coparticipación y el 15 % de las regalías de las empresa mineras con el detalle no menor que ese dinero es manejado por una empresa privada y solo un 5% depende del turismo y el 2% de la actividad privada y el 5% restante son los impuesto a los Bancos

“Nosotros venimos hace años construyendo alternativas más relacionados a las frutas verduras y otros tipos de alimentos productos de almacén buscando la vuelta de producir los alimentos de manera ecológicas y llegar al producto final en conjunto con los vecinos de la forma más barata y que sean más accesibles que los del mercado tradicional venimos hace tiempo construyendo vinculación con productores de ganado. Justo coincide nuestro lanzamiento con el aumento excesivo del precio de la carne para nosotros esto es normal porque siempre están aumentando los precios en Argentina.

Desde la mesa Agroalimentaria venimos construyendo un modelo que ponga los alimentos en la mesa de los argentinos como un derecho y no como una mercancía esto es posible gracias a los pequeños productores que hoy estamos nucleados en la mesa Agroalimentaria que llevamos el proceso al mercado con un precio totalmente accesible esto es posible debido a que la elaboración del producto nuestro es a base natural usamos el pastizal sin insecticidas hasta el periodo de engorde donde también lo hacemos de forma natural hoy en argentina casi el 80% de productores de carnet es a base de e slot esto lo convierte al animal en aseinado quiere decir con mayor cantidad de grasa y todo un compuesto nutricional que afecta directamente la salud de los Argentinos . En cambio, nosotros lo hacemos totalmente a base natural sin productos químicos en la pastura y en el engorde esto lo hace a la carne saludable y de bajo costo. Estos compañeros apuestan a la ecología como una herramienta de transformación y un nuevo modelo de consumir alimentos en argentina de manera saludable de poder remplazar el modelo del dólar y tener un modelo de soberanía que respete el medio ambiente y genere alimentos sanos buscando la vuelta de que llegue a los consumidores de la mejor manera en función de los precios también.

Nuestra carnicería es igual a todas las demás con la diferencia que tendremos carne criada a pasto y más barata que las otras y podrás pedir cualquier corte”.