“Yo me ocupé del tema en 2013 cuando vos estabas en Europa y en Estados Unidos», le dijo.

El periodista Jorge Lanata cruzó públicamente a Marcelo Tinelli en medio del drama de desnutrición que viven chicos de la comunidad wichí de Salta.

La polémica se originó ayer, cuando Lanata analizó en su programa de radio Mitre la preocupación que había mostrado el conductor televisivo e integrante del Consejo Federal de Lucha Contra el Hambre sobre el tema y un mensaje de audio que les había enviado a los wichí.

Según contó el analista que también lidera el programa Periodismo Para Todos –actualmente fuera del aire–, por la noche recibió un mensaje de WhatsApp de Tinelli invitándolo a colaborar en la construcción de 10 pozos de agua en el norte del país.

El periodista contestó públicamente la convocatoria y cruzó duramente al presidente de San Lorenzo. “Quería contarle a Marcelo que nosotros hicimos algo en 2013, durante el kirchnerismo”, introdujo. “Yo me pregunté qué habías hecho vos, porque quizás los estabas ayudando y no lo sabía, pero me enteré que no; que te tomaste un año sabático”, continuó.

Y prosiguió: “Me pregunté si habrás viajado a Salta para ver a los wichí y creo que no, que estuviste en Estados Unidos, en Europa, en Punta del Este y en tu casa de Le Parc, pero no te vieron por Salta”.

Días atrás, Tinelli pidió que por favor las autoridades “hagan algo” para evitar que los chicos se sigan muriendo por la falta de agua potable. “Urgentes recursos para las comunidades wichís de la zona y lograr perforaciones para conseguir el agua”, solicitó. Más tarde, aclaró que la situación no era nueva y tras un diálogo con el gobernador Gustavo Sáenz se comprometió a trabajar en la construcción de 10 pozos.

Su intervención inicial provocó críticas de quienes le recordaron que a principios de la administración de Alberto Fernández se reunió con el Presidente y se comprometió a trabajar en un Consejo Federal para luchar contra el hambre.

La transcripción completa de los dichos de Jorge Lanata

En los últimos días se conoció que 8 niños wichí del norte de Salta murieron por desnutrición. Pasamos ayer un mensaje muy contrastante de Tinelli: les mandaba un abrazo y les decía que iba a ir por ahí cuando pudiera para que le contaran la situación.

Anoche, me mandó Tinelli un mensaje a WhatsApp: “Hola, Jorge, recién veo que pasaste un mensaje que con la mejor onda les mandé a las comunidades wichí de Salta y te preguntabas qué hacía yo. ¿Sabés qué hago? Ayudarlos consiguiendo 10 pozos de agua, mandándoles alimentos, compus, buscando grupos electrógenos. Ojalá todos hicieran algo por los que necesitan, incluso vos también. Sería genial que nos dieran una mano. ¿Te prendés? Yo no tengo cargo y siempre colaboro desinteresadamente por los que más lo necesitan. Y ese mensaje lo envié porque no podía ir ahora. Ojalá nos puedas dar una mano vos también. Abrazo”.

Quería contarle a Tinelli primero mi reconocimiento y mi admiración a la Fundación (Ideas del Sur), que hace mucho laburo social desde siempre y por lo general no lo promociona. Respecto al tema wichí, quería contarle a Marcelo que nosotros hicimos algo… ¿sabés cuándo, Marce? En 2013, durante el kirchnerismo hicimos una campaña respecto a la falta de agua.

En 2013, Marisa González conmovió a la Argentina porque dijo que sus chicos tenían ‘hambre de agua’. E hicimos una campaña solidaria con la fundación CONIN para luchar contra el hambre y la sed. Se juntó más de un millón de pesos, más de 7 mil voluntarios, el gobierno de salta colaboró con la campaña, etcétera…

En Los Ángeles se armó un grupo de argentinos, que se llamaba “Mirando al sur”, que juntó y mandó donaciones; compraron 100 tanques de agua por 500 litros. Y se recibieron 25 mil kilos de alimentos, 100 mil litros de agua, etcétera.

Por el centro CONIN pasaron más de 300 chicos por desnutrición. Sé que Abel Albino es católico, está en el Opus Dei, y tiene una visión muy distinta a la mía en el aborto, pero nada de eso nos impidió trabajar juntos. Me parecería bien que la gente que apuesta por saltar la grieta también salte otras grietas. Podemos creer en distintas cosas, pero podemos juntarnos para hacer algo.

Así pasó en 2013. Yo me pregunté qué habías hecho vos en 2013; quizás estabas ayudando a los wichí y yo no lo sabía. Y me enteré que no, que te tomaste un año sabático porque no estabas en TV, que estabas viendo a qué canal ibas y finalmente no fuiste a ninguno.

Me pregunté: ¿habrás viajado a Salta a ver a los wichí? Y no, creo que no, creo que estuviste en EEUU, en Europa y en Punta del Este y en tu casa de Le Parc. No te vieron por Salta, pero si es así, comentámelo porque me interesaría saberlo. Nos ocupamos del tema desde hace muchos años e hicimos algo concreto. Ojalá vos también puedas hacer ahora algo concreto.

No digo que antes fue mi turno y ahora el tuyo. Antes hicimos algo y cuando ‘pinte’ haremos otra cosa, no tengo problema de hacerlo. En Formosa nuestra suerte fue mala porque el gobierno tapó los pozos que nos habían donado. Así de brutal. Lo que te quiero decir es que nos ocupamos del tema desde hace tiempo.