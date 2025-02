Laberinto Político Salteño: Un paso al «Frente»

A dos meses y medio de las elecciones provinciales, el escenario salteño se prepara para un nuevo enfrentamiento electoral, donde no faltan las sorpresas, las tensiones internas y las curiosas alianzas de cara a mayo.

El panorama político local sigue marcando pasos calculados, aunque las sorpresas y las tensiones internas están a la orden del día. Como siempre ocurre en la política salteña, los movimientos de los actores son, en su mayoría, predecibles. Sin embargo, a medida que nos acercamos a mayo, empiezan a surgir algunas sorpresas que dejan claro que este será un proceso electoral mucho más dinámico y lleno de enfrentamientos inesperados.

Libertarios Dispersos

El frente libertario salteño no es algo homogéneo. La irrupción de un nuevo conglomerado de figuras filo-saenzistas dentro del espectro liberal ha logrado poner los pelos de punta a más de un olmedista. Hablar de “Libertarios” en Salta es referirse a una aglomeración de voluntades dispersas que, hasta el momento, no han logrado unificar una visión política clara, algo que no deja de ser un desafío y una oportunidad para los astutos operadores de la política local.

El Frente Liberal Salteño, con la excéntrica Griselda Galleguillos como una de las más llamativas incorporaciones, no solo ha arrimado figuras de la órbita del saenzismo, sino que ha logrado aglutinar a personajes tan dispares como Alberto “Beto” Castillo, actual titular de REMSa, y Carol Ramos, una comerciante que se ha destacado por su férreo rechazo a los manteros. Este frente, aunque recientemente gestado, ha logrado generar nerviosismo en los libertarios “puros” y ha puesto en jaque a más de un veterano referente del espacio. Algunos sostienen que este nuevo frente se presenta como una “bomba de tiempo”, especialmente cuando la figura de Galleguillos comienza a movilizar a aquellos que se sienten ajenos a los partidos tradicionales, pero insatisfechos con los métodos de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei.

Roque Cornejo, presidente de Ahora Patria, no tardó en alzar la voz ante el nacimiento del experimento liberal gaucho. En una entrevista reciente, se mostró firme al afirmar que “el único partido de Milei en Salta es La Libertad Avanza” y que el resto de los movimientos libertarios son “artificios”. Sin embargo, las palabras de Cornejo no pasaron desapercibidas, ya que muchos salteños recordaron que su incursión en la arena política libertaria fue relativamente reciente, pues apenas hace un año y medio aterrizó en las filas de este espacio desde el olmedismo. A pesar de ello, Cornejo mantiene una postura acérrima, intentando que la marca “La Libertad Avanza” no se diluya con la proliferación de nuevos frentes que, según él, buscan desvirtuar el mensaje de Milei.

Griselda, la desahuciada

En respuesta a los cuestionamientos de Cornejo y otros referentes, la oriunda de Rosario de Lerma, Griselda Galleguillos, no tuvo reparos en explicar su decisión de desvincularse de La Libertad Avanza: “Busqué un lugar alternativo porque en ‘La Libertad Avanza de Salta’ te cierran todas las puertas”, dijo con un tono desafiante. Aparentemente, para Galleguillos, el proyecto de Milei en la provincia es un esquema rígido que no deja espacio para la flexibilidad y la acción política autónoma, algo que ella parece valorar profundamente.

A su juicio, la constante contradicción entre la palabra “libertad” y la estructura cerrada del espacio libertario la llevó a buscar nuevas alternativas, aunque algunos de sus seguidores aún se preguntan si esa lucha por “más libertad” no acabará siendo una lucha por más poder personal. Galleguillos, como toda figura política que se precie, no reniega de sus intenciones.

En busca de PROtagonismo

La colectora libertaria también dejó una marca en el PRO local. La primera reacción de la cúpula partidaria fue destituir al titular de REMSa, Alberto Castillo, a quien acusan de haber cruzado ciertas líneas al inscribir su nombre en el nuevo frente. Aparentemente, la movida fue un golpe certero, tanto para Castillo como para el PRO, pero también abrió el juego para nuevos actores que, dentro del oficialismo, buscan aprovechar la turbulencia para posicionarse mejor. Uno de esos nombres es José Gauffín, quien, aunque aún tiene mandato hasta 2027, podría aprovechar el vacío de poder generado por las recientes movidas para disputar algún cargo en las elecciones de mayo.

La “ficha Limpia” revivió a Durand Cornejo

Con la aprobación del proyecto de “ficha limpia” en el Congreso de la Nación, que prohíbe las candidaturas de dirigentes políticos condenados en segunda instancia, la política argentina dio un paso hacia un marco más restrictivo en cuanto a la idoneidad de los candidatos. Aunque en Salta ya se habían debatido y aprobado iniciativas similares, el tema volvió a la escena provincial con una dosis de oportunismo de la mano de Guillermo Durand Cornejo, uno de los tótems del Partido Conservador Popular (PCP). En un movimiento calculado, Durand Cornejo aprovechó el momento para replicar la discusión en la legislatura provincial, sumando una sorpresa aún mayor: la colaboración de Pamela Caletti, saenzista, para elaborar el proyecto.

A nivel nacional, el debate sobre la “ficha limpia” ha desatado especulaciones sobre su potencial como herramienta de presunta persecución política, una acusación que podría llegar a replicarse en Salta. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿quiénes en la provincia serán los primeros en utilizar este argumento para deslegitimar la iniciativa? Nombres no estarían faltando. La tensión entre la legalidad y el oportunismo político parece, una vez más, marcar el pulso de la política salteña.

Gente de alto vuelo

En el mileísmo tardío dejan entrever que el escándalo que involucra a Emilia Orozco y a su “tour de pobres” por el chaco salteño en helicóptero, aún no termina. Así lo evidencian los recurrentes pataleos de la diputada olmedista y sus constantes alusiones a la “prensa ensobrada”, que no hacen más que reflejar una profunda impotencia.

No es para menos, el generoso empresario que habría puesto a disposición su aeronave es una persona muy cercana al romerato, que de aviación sabe bastante. No sólo porque el mandamás de la familia y exgobernador, Juan Romero, supo utilizar el helicóptero de la provincia para irse de pesca con amigotes; sino porque además, intentó apropiarse del hangar de la provincia para entregárselo a su hijo Juan Esteban Romero, otro de los nombres que suena para este año electoral.

El Show de Estrada

En medio de los giros de la política local, Emiliano «Michelo» Estrada, diputado nacional por el Frente de Todos, sigue alimentando la escena con suscuestionables intervenciones. Aunque está imputado por peculado e intimidación pública, Michelo (Estrada) no se ahorró bombas de humo para desperdigar en el congreso. En las últimas semanas, ha denunciado lo que considera una “persecución política” por parte del gobierno provincial y la fiscal de ciberdelitos, Sofía Cornejo. No obstante, lo que más llamó la atención fue su postura en contra de la ley de ficha limpia, la cual, según él, amenaza no solo a los opositores, sino a cualquier persona que se atreva a desafiar al poder. Al parecer, para el “Emi” armar una usina de fake news con dinero público cataloga como “desafiar al poder”. No cabe duda de que Estrada se encuentra en una encrucijada, luchando por mantener su relevancia en una política salteña que se le vuelve cada vez más ajena.

Un oso guardián de las PASO

Mientras tanto, Sergio “El Oso” Leavy, a tono con la agenda y las prioridades del Frente de Todos, se mostró enfáticamente en contra de la eliminación de las PASO, una propuesta que ha generado intensas discusiones dentro de la política nacional. Leavy considera irresponsable modificar las reglas del juego electoral en un año tan crucial y asegura que la reforma está pensada solo para beneficiar al oficialismo. Como es de esperarse, el posicionamiento de Leavy no hace más que alimentar el fuego en medio de un clima electoral de alto voltaje.