Docentes, investigadores y estudiantes marcharán desde el Monumento 20 de Febrero hacia Plaza 9 de Julio para exigir financiamiento universitario y rechazar el veto presidencial.

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) confirmó su participación en la Marcha Federal Universitaria que se realizará este miércoles 17 de septiembre en todo el país. La movilización busca visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas tras el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y a la de emergencia pediátrica.

En Salta, la convocatoria comenzará a las 16:30 en el Monumento 20 de Febrero y se dirigirá hacia la Plaza 9 de Julio, donde se realizará un acto central. Están convocados docentes, investigadores, estudiantes, graduados y personal de apoyo universitario.

Desde la UNSa advirtieron que las medidas del Gobierno nacional ponen en riesgo la continuidad de las instituciones públicas de educación superior y afectan directamente la igualdad de oportunidades. “Se trata de una decisión que implica un gasto desmedido para el sistema educativo y deteriora la calidad de la enseñanza”, señalaron en la convocatoria.

Con esta adhesión, la comunidad universitaria salteña se integra a una protesta nacional que exige financiamiento sostenido, previsibilidad y un compromiso efectivo del Estado con la educación pública.