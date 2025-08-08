A CASI 100 DÍAS DE GESTIÓN. Por CHATO CORREA POR EL FRENTE REFORMISTA-FRANJA MORADA.

El retroceso de la UNSa, ya es muy significativo en varias cuestiones. Una de ellas, en los DDHH. Otras, en la inserción real en «territorio social» para garantizar el derecho a la educacion superior a los setores populares y en la proyección academica-artistica y cultural de la UNSa.

Hemos visto una posición muy precaria sobre el concepto de «cultura universitaria» muy parecida a la que concibe cultura, con el universitario «culto».

En general hay muy poco trabajo y la agenda está subordinada a la actividad de una sola Facultad que supedita a todas las demas a sus propias necesidades y cuyo perfil está muy vinculado a los vaivenes del gobierno provincial, a tal punto, que los funcionarios provinciales aparecen como principales protagonistas en los spots institucionales de la UNSa, por ejemplo, promoviendo la DERECHA FEST DEL EMPRENDEDURISMO sostenido con los recursos del CFI en beneficio de los empresarios amigos de Milei.

En bienestar universitario, solo vamos a decir por el momento, que hay cosas que no se debieron hacer, pues colocaron al área en una situación muy delicada en los procedimientos administrativos.

Sin agenda propia, las secretarias actúan con temor sujetas a la consigna: «NO HAY PLATA», temor frente a la centralización de la toma de decisiones y en algunos casos, el desconocimiento de sus funciones específicas. Mientras tanto, el Rectorado se sienta sobre la caja de recursos de los plazos fijos para financiar un déficit que ellos mismos ayudaron a generar años atrás. La centralización y el recorte de recursos a las Facultades recorre un camino inverso al que tuvieron en la comisión de Hacienda durante los tres años anteriores. En definitiva, volvimos a la NORMALIDAD.

Y no hablemos de las improvisaciones y desprolijidades ajenas porque a 100 días de esta nueva gestión, ya hay «para hacer dulce».