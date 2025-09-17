La tradicional Feria del Milagro tuvo más de 650 puestos

La feria artesanal se desarrolló con éxito desde el jueves 11 hasta el lunes 15, atrayendo a una gran cantidad de salteños, turistas, fieles y peregrinos. Más de 650 puestos se distribuyeron en las siete plazas del parque.

La tradicional Feria del Milagro cerró sus puertas tras cinco jornadas de éxito rotundo en el Parque San Martín. Desde el jueves 11 hasta el lunes 15 de septiembre, miles de salteños y turistas disfrutaron de una amplia oferta de productos y servicios.

Siete plazas del parque fueron ocupadas por más de 650 puestos, donde emprendedores y comerciantes locales ofrecieron una variedad de artículos hasta las últimas horas de cada jornada.

Además de la oferta comercial, la Municipalidad dispuso diversos servicios para los asistentes, incluyendo el Móvil de Licencia para trámites vehiculares y el Móvil Odontológico para atención dental. También se contó con la presencia de podólogos y enfermeros, garantizando la asistencia y el bienestar de los presentes.

Juan Manuel Chalabe, jefe de Gabinete del municipio, expresó su satisfacción por el desarrollo de la feria, destacando el esfuerzo realizado para mejorar la organización y la seguridad en comparación con la edición anterior. «Vimos mucha gente contenta por la Feria, buscamos mejorar en comparación con la del año pasado. Trabajamos mucho en el orden y en la seguridad para que se desarrolle de la mejor manera», afirmó Chalabe.

Por su parte, Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, resaltó el arduo trabajo realizado para asegurar que los salteños pudieran disfrutar plenamente de la feria. Reconoció la dificultad de medir con exactitud la cantidad de personas que circularon por el parque, dada la constante afluencia de público. Además, aseguró que el personal municipal trabaja intensamente para dejar el parque en óptimas condiciones esa misma noche, tras la finalización del evento.

Los comerciantes y feriantes manifestaron su agradecimiento a la Municipalidad y al intendente Emiliano Durand por la oportunidad de participar en la feria, especialmente aquellos que son emprendedores y pudieron ofrecer sus productos por primera vez en un evento de esta magnitud. Sandra, una vendedora de ropa y sábanas, destacó el éxito de ventas y la excelente ubicación que les fue asignada. «Estamos muy felices por la ubicación, vendimos mucho, nos fue muy bien. La organización nos permitió que todo salga de forma exitosa», comentó Sandra.