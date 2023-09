Por las fotomultas llovieron críticas a la actual intendenta por un error fallido que cuesta caro. Los puntos de vista de la Concejal Paula Benavides.

“El de las fotomultas es un proceso viciado, un convenio de colaboración encubierto donde no había una licitación”, dijo Paula Benavides, concejal de Salta Independiente, en una entrevista en Cadena 365 TV que el proceso de implementación de fotomultas está viciado y cuestionó la falta de licitación. Benavides expresó su preocupación por la aparente adjudicación direccionada de este sistema y espera que la Municipalidad no siga avanzando en esta dirección. Recordó que desde Salta Independiente ya habían advertido sobre la inconstitucionalidad de estas fotomultas, ya que no cumplen con el debido proceso legal establecido por la Ley Nacional de Tránsito. A pesar de las objeciones del Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas, se llevó a cabo una licitación que, según Benavides, estaba sesgada y que incluso se llevó a los tribunales.

La concejal también mencionó el rechazo del intendente electo a este convenio y advirtió sobre posibles juicios que podrían afectar a la próxima administración municipal. Además, expresó su preocupación por la falta de un proceso de transición adecuado y el estado caótico de la gestión de Bettina Romero.

La concejal de Salta Independiente advierte sobre el peligro de futuros juicios a la Municipalidad de Salta que afecten a la nueva gestión que asume el 10 de diciembre “Ya hubo un pronunciamiento por parte del intendente electo de que no tenía la voluntad de aplicar este convenio con lo cual el avance independientemente del Concejo Deliberante, del Tribunal de Cuentas, de todos los sectores políticos termina siendo perjudicial para la municipalidad, entendiendo que hay un proceso licitatorio que culminó con todos los procesos, si bien con grises porque nosotros sabíamos quién iba a ser el adjudicatario de la licitación, incluso antes de la apertura de sobres, lo cual ya habla de un proceso viciado, pero independientemente de eso hay una licitación que eventualmente esta persona adjudicataria puede reclamar ante el lucro cesante y la expectativa de un juicio a la gestión que viene”, dijo.

Benavides también mencionó la desaparición de un plazo fijo de 2 mil millones de pesos de la Municipalidad y la falta de claridad en el destino de esos fondos. Señaló que se destinaron recursos a campañas y que las obras se encuentran paralizadas debido a problemas financieros. Tampoco existe. Al día de la fecha no tenemos conocimiento de en qué se ha gastado, de hecho, hemos hecho pedidos de informe desde el Concejo Deliberante. Está en cero, ese plazo fijo tenía aproximadamente 2 mil millones de pesos. De hecho, nosotros planteábamos ¿para qué van a pedir un crédito para realizar la obra del canal de Irigoyen si los recursos están?”, dijo.

Por último Paula Benavides mostro inquietud por el futuro de la Municipalidad “Nos preocupa la ciudad que están dejando y qué es lo que va a pasar el año que viene porque justamente los perjudicados no son únicamente los que van a asumir en el ejecutivo municipal o quien deba asumir en el Concejo, los perjudicado hoy son la ciudadanía que ven hoy una ciudad caótica, donde transitarla es difícil, las obras están paralizadas, no pueden llegar a sus casas porque está totalmente valladada y han dejado las obras totalmente abandonadas, entonces por supuesto que esto nos preocupa porque después el que tiene que pagar las cosas es el contribuyente, a quienes hay que subirle los tributos también para poder lograr afrontar los compromisos que no se han afrontado en la gestión anterior”, concluyó.