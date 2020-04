A través de un comunicado que llegó a esta redacción firmado por “Movimiento de Mujeres de Salta” titulado “El observatorio discrimina”, dan cuenta del nulo accionar del organismo estatal ante la violencia sufrida por la referente feminista Irene Cari.

Luego de la violencia que sufrió Irene Cari, presidenta del Foro de Mujeres por la igualdad de oportunidades de Salta, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres sacó un escrito en donde describen su “preocupación” por los hechos sucedidos; sin embargo sus actuales dos directoras no se comunicaron con Irene ni realizaron ningún pedido concreto a las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de su arbitraria detención.

Desde un comunicado firmado por el “Movimiento de Mujeres de Salta” señalan que el organismo estatal “no realiza ningún tipo de repudio al brutal accionar de la justicia en contra de Irene Cari, sólo manifiesta su preocupación, sin emitir ninguna acción contra los organismos oficiales intervinientes que avasallaron los derechos de Irene Cari”.

Asimismo describen “Observamos con estupor la discriminación hacia la Presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades Irene Cari, quien fue detenida de una manera arbitraria y plagada de prácticas defacticas, tomando estado público tal gravísima situación tanto a nivel provincial como Nacional, al no identificarla como Directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres”.

Aseguran que en su nota difundida «la nombran como activista solamente, sin ningún apoyo de carácter institucional y de pertenencia al OVcM por parte de sus pares Ana Pérez Declerq e Inés Bocanera, quienes no repudiaron enfáticamente el accionar de la policía y autoridades intervinientes. Irene Cari recibió múltiples pronunciamiento y apoyo de distintas organizaciones de Mujeres, de la sociedad civil y de Derechos Humanos tanto a nivel provincial como nacional,que pidieron la liberación de la misma, al contrario de las directoras del OVcM que sólo mencionan su ‘preocupación’ pero nada dicen de la vulneración de derechos como grave violación a los derechos humanos. Debemos interpretar que esté comunicado significa una negación al no reconocerla a Irene Cari, quien concursó y ganó su cargo. El no reconocimiento cómo su par significa una discriminación hacia la persona de Cari”, señalan.

Además describen algunos puntos que el organismo que supuestamente vela por la vida de las salteñas ya debería haber realizado: “Exigimos solicite informes tanto al Ministerio Público por el proceder de la Fiscal Simensen de Bielke, a la Secretaría de Derechos Humanos a quien Cari acudió en auxilio al comunicarse con la Secretaria de DDHH Dra. Mariana Reyes, al Ministerio de Seguridad por el accionar violento de la policía de la pcia. de Salta. También exigimos que se regularice la situación de Irene Cari y se arbitren los medios necesarios, a fin de que se haga efectiva la toma de posesión del cargo de Directora del OVcM , quien ganó en un concurso público en el mes de Diciembre del 2019. Movimiento de Mujeres de Salta.”

Repudios nacionales