La Técnica Einstein hace historia en la Copa Robótica

La Escuela Técnica N° 3138 “Albert Einstein” tuvo una destacada participación en la final nacional celebrada en Neuquén. El equipo Fenrir-La 2 se alzó con el primer premio en el ránking general, mientras que Diodo 1N3138 obtuvo el segundo lugar en los Play Off, marcando un hito para la institución.

En un hito trascendental para la provincia de Salta, la Escuela de Educación Técnica N° 3138 “Albert Einstein” se alzó como protagonista indiscutible en la final nacional de la Copa Robótica Argentina 2025, celebrada en la ciudad de Neuquén. Los dos equipos representantes de la institución lograron un desempeño sobresaliente, conquistando los dos primeros puestos de la competencia y dejando una huella imborrable en la historia de la robótica educativa argentina.

El equipo Fenrir-La 2, perteneciente al turno vespertino y guiado por el profesor César Nicolás Simesen Marrupe, se consagró campeón nacional 2025 en el ránking general, gracias a una actuación impecable que demostró su talento y dedicación. El equipo estuvo integrado por los estudiantes Daniel Maximiliano Flores Portal, Facundo Maximiliano Barrios Velázquez, Leslie del Milagro Skrivaneli y Bruno Ezequiel Ulloa Martínez, quienes demostraron un dominio excepcional de los conceptos y habilidades en robótica.

Por su parte, el equipo Diodo 1N3138, del turno tarde y acompañado por el profesor Arnaldo Zerpa, obtuvo el segundo puesto en los Play Off 2025, consolidando el éxito de la delegación salteña. El equipo estuvo conformado por los alumnos Damián Álvaro Arena, Rubén Daniel Tapia, Gerardo Esteban Tolaba y Benjamín Francisco Villagrán, quienes también demostraron un alto nivel de preparación y compromiso.

Asimismo, este logro sin precedentes consolida a Salta como una de las provincias líderes en el desarrollo de la Economía del Conocimiento, impulsando la formación de jóvenes talentos en áreas clave como la robótica, la programación y la inteligencia artificial. Además, pone de manifiesto la calidad de la educación que se imparte en la Escuela Técnica N° 3138 “Albert Einstein”, cuyo enfoque innovador y compromiso con la excelencia académica han sido fundamentales para el éxito de sus estudiantes a nivel nacional.