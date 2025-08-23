La Técnica 3144 expuso sus tareas a instituciones educativas

La escuela técnica «Capitán Lotufo» llevó a cabo una exposición abierta a otras instituciones educativas, donde se exhibieron los proyectos y trabajos realizados por sus alumnos. Esta muestra continuará mañana sábado en el barrio Docente Sur.

La Escuela de Educación Técnica N° 3144 «Capitán Lotufo» se convirtió en un centro de atracción al abrir sus puertas a otras instituciones educativas para exhibir su destacada labor en el campo aeronáutico. La jornada resultó un éxito rotundo, atrayendo a decenas de estudiantes ávidos por conocer de cerca las tareas de mantenimiento y diseño, que alumnos y docentes llevan a cabo con dedicación y profesionalismo.

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Cristina Fiore Viñuales, tuvo el privilegio de recorrer el moderno hangar de la institución, ubicado estratégicamente en la zona sur de la provincia. Esta infraestructura de vanguardia, inaugurada en 2023 por el gobernador Gustavo Sáenz, refleja el compromiso del gobierno provincial con la educación técnica de calidad.

Durante la visita, los alumnos demostraron su dominio de la materia a través de impresionantes simuladores de vuelo, detallados modelos de aviones y un sofisticado túnel de viento. Además, presentaron innovadores proyectos de ingeniería mecánica, evidenciando la perfecta integración entre la teoría y la práctica. Además, los estudiantes pusieron en funcionamiento motores y aeronaves, demostrando su capacidad para detectar materiales defectuosos y comprender el funcionamiento integral de una aeronave.

Por su parte, la directora de la escuela Claudia del Prado, no ocultó su orgullo al destacar que los estudiantes de la Lotufo poseen «una alta calificación técnica, una gran pasión por lo que hacen y la disciplina necesaria para realizar este tipo de trabajos». También, resaltó que la institución se ha consolidado como un «modelo en el país y la única en el Norte con esta especialización», lo que la convierte en un referente indiscutible en la formación de profesionales aeronáuticos.

A su vez, es importante tener en cuenta que los egresados de la EET Lotufo reciben una formación integral que les permite desempeñarse con éxito en el ámbito aeronáutico, tanto en el sector público como en el privado. Sus capacidades abarcan desde el mantenimiento y la selección de aeronaves hasta la aplicación de normativas y la evaluación de sistemas y componentes, lo que los convierte en profesionales altamente demandados por la industria.