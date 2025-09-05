La Silleta: Encontraron un cuerpo sin vida

El pasado miércoles, se halló un cadáver en avanzado estado de descomposición en la zona de El Zapallar. Se están llevando a cabo los procedimientos necesarios para identificar el cuerpo y determinar la causa de la muerte.

Se ha iniciado una investigación en relación con el hallazgo de un cuerpo sin vida en la localidad de El Zapallar, perteneciente a La Silleta, este suceso tuvo lugar el miércoles 3 de septiembre y ha movilizado a las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Tras recibir el reporte correspondiente, el fiscal a cargo dispuso de inmediato la intervención de personal especializado de Criminalística y Medicina Legal de la Policía de la Provincia. Estos profesionales se trasladaron al lugar del hallazgo con el objetivo de llevar a cabo las pericias necesarias y realizar el levantamiento del cuerpo, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Asimismo, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales), donde se llevarán a cabo los estudios pertinentes para determinar la causa precisa de la muerte. Este análisis forense resulta fundamental para obtener información clave que permita orientar la investigación y determinar si el fallecimiento se produjo por causas naturales, accidentales o criminales.

El fiscal ha destacado que uno de los objetivos prioritarios de la investigación es lograr la identificación fehaciente de la persona fallecida. Para ello, se está trabajando en estrecha coordinación con el Registro de Personas Desaparecidas y Extraviadas, con el fin de cotejar la información disponible y determinar si el cuerpo corresponde a alguna persona cuya desaparición haya sido denunciada. La identificación de la víctima es un paso crucial para avanzar en la investigación y brindar respuestas a sus familiares y allegados.