La endeble situación política del gobierno nacional que viene sufriendo reveses en el Congreso, tanto en la “ley ómnibus» como con el rechazo por nulidad del DNU y el constante enfrentamiento que propone el presidente contra los gobernadores provinciales y contra todos los que se les cruce en el camino, aún de su espacio, generó en nuestra provincia una inquietud en el arco político que comienza a exponer varios apellidos de distintos espacios con miras a la renovación legislativa.

En Salta se vislumbra un clásico para las elecciones del año que viene en los cargos de senadores y diputados nacionales, la salida al ruedo de Juan Urtubey, Andrés Zottos, Walter Wayar, Miguel Nanni, Bettina Romero y Pablo Kosiner por estas horas, le ponen un condimento a la renovación de la banca que procurarán Juan Romero, Sergio Leavy, Carlos Zapata, Emiliano Estrada, Nora Giménez y Panela Calletti.

En primera instancia para la senaduría nacional la disputa se presentará entre Sergio Leavy – Juan Romero – Juan Urtubey entre los pesos pesados.

Falta ver como se conformarán sus espacios, pero, a primera vista, Leavy (actual presidente en ejercicio del PV nacional) irá por ese partido o frente que impulse; el reordenamiento nacional del Partido Justicialista, que se está dando en este momento, deja la incógnita de cómo repercutirá en Salta.

El acercamiento de Gildo con Miguel Pichetto es un paso a la unidad del peronismo, este esta dentro del Peronismo Republicano del que también es parte Juan Romero.

Y también está el Peronismo Federal que tiene a Juan Urtubey como uno de sus fundadores.

Por lo que si ambos espacios (PR y PF) se unieran en esta reorganización del PJ que se tratara en el Congreso el 22 de marzo, existe la posibilidad de que ambos conformen la misma lista, un Juan para senador y el otro Juan para diputado.

Sin embargo, una jugada así le dejaría pampita el camino a los radicales para ir por juntos por el cambio donde Nanni, Zapata y Olmedo podrían ver allanado el camino para aspirar a la senaduría nacional uniéndose con los libertarios.

Si bien el romerismo jugó distante de juntos por el cambio el año pasado, no hay que olvidar la cercanía de Juan Carlos con Macri (quien retomará la conducción del PRO).

Por lo que, más allá de lo que pase con el Peronismo Republicano y el PJ, es muy posible que Romero salga por la unión de JxC con los libertarios a disputar la renovación de su banca, ya que de todas maneras es ahí donde se muestra más cómodo en este momento en el Senado.

Las declaraciones de Urtubey de que el apoya la postura de Gustavo Sáenz en la situación con el gobierno de Milei, puede ser un síntoma de la importancia que este último tendrá en esa contienda electoral.

Es claro que el PJ y el PV, si todo sigue en la normalidad, no le serviría ir juntos en una elección intermedia, por lo que la candidatura de Leavy se afianza para renovar la banca.

Si se llegase a un enfrentamiento por espacios diferentes de los dos Juanes, sería una nueva vez que sucedería y hasta aquí, Urtubey viene invicto.

Los casos de Zottos, Wayar, Zapata, kosiner, Nanni y Estrada se acomodaran a las definiciones de los tres pesos pesados, pero la carta femenina para la renovación de la banca puede tener dificultades.

Tanto Nora Giménez como Pamela Calletti pueden ser discutidas en la conformación de las listas, es muy posible que se pretenda nuevas figuras que refresquen la representación nacional.

Así es que Bettina Romero, como Verónica Caliva, Virginia Cornejo, Cristina Fiori, Mónica Juárez, Andrea Lazarte, pueden ser de la partida, aunque también otras mujeres con incidencia tanto en la capital como en el interior.

La llegada al Congreso de la libertaria María Orozco le dio un giro a la estancada carta de oferta femenina, por lo que el perfil ya no es de sumisión sino de osadía para las que aspiren tal representación.

La versión de Yolanda Vega en la nación no es algo que tenga conforme a los salteños ni a las mujeres, por lo que el electorado mirará especialmente que tan firmes están dispuestas a jugar para representar a la ciudadanía.