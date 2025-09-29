El ministro Federico Mangione confirmó que se logró un entendimiento con la Asociación de Anestesistas. Habrá más residentes en formación y se congelan los aumentos hasta fin de año.

Tras semanas de tensiones y negociaciones, la Provincia y la Asociación de Anestesistas de Salta lograron un acuerdo que destrabó el conflicto en torno a reclamos salariales y la falta de profesionales en el sistema. El ministro de Salud, Federico Mangione, informó que se alcanzó un entendimiento para sumar más residentes y, al mismo tiempo, mantener en suspenso los aumentos hasta fin de año.

El funcionario explicó que el viernes pasado mantuvo una reunión con el presidente de la Asociación, donde se acordó la incorporación de seis nuevos residentes, con la posibilidad de sumar otros seis más, aunque estos últimos deberían formarse en otras provincias por una cuestión estructural. “Logramos conseguir que tengamos más residentes que era la clave central, son 6 que negociamos y posiblemente 6 más, pero que tengamos que enviarlos a otra provincia pagando nosotros”, indicó Mangione.

El titular de la cartera celebró que el entendimiento incluye un stand by en materia de aumentos. “Es importante: no nos cobran los incrementos hasta fin de año”, destacó, y agregó que sin un refuerzo en la cantidad de especialistas la cobertura se vería comprometida, dado que actualmente solo trabajan tres anestesistas en el sistema público.

Respecto a la formación, Mangione advirtió que Salta no cumple con la cantidad de cirugías necesarias para habilitar más de seis residentes, por lo que la alternativa es enviarlos a otras provincias con la garantía de que regresen a trabajar en la provincia. “Es un avance haber llegado a seis, pero tengo mis dudas con respecto de mandarlos a otro lado”, admitió. Finalmente, sobre el aspecto salarial, señaló que si bien existen diferencias entre lo que calculan el Ministerio y la Asociación, el costo de estos profesionales es alto porque la oferta es escasa.