Sábado 20 de Septiembre 17hs en Academia Legatto (Rivadavia 534)
¿Qué te espera?
– Un show musical inolvidable a cargo de Mily y Ibarra y su banda.
– Música Instrumental a cargo del Dúo Legatto.
– Pequeños artistas de nuestra academia deslumbrándonos con su talento 🥳
– Un desfile de disfraces primaverales para todos los niños 🦋🌷
– Y un emocionante concurso con premios para los disfraces más originales. 🏆
👶 Entrada gratuita para niños hasta los 3 años
🎟️ ENTRADA GENERAL $10mil ( incluye un kit primaveral para disfrutar durante nuestro concierto)
PROMO FAMILIAR👇🏼
2 Entradas x $15.000
3 Entradas × $20.000
RESERVAS AL
387-5915583
Rivadavia 534