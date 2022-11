Durante la última sesión de la Cámara baja diputados se refirieron a los incendios forestales que azotan a la provincia.

Libertad Flores

Diputados del interior se refirieron a los incendios forestales y mostraron su descontento ante la ligereza con la que se actuó en el sofocamiento de la quema en el cerro 20 de febrero y no así en las diferentes localidades.

La diputada Patricia Hucena señaló que gente de la empresa Seaboard tenía el control de esta quema controlada “Fue un acto de negligencia y no se quien la demandó por eso se realizó un pedido de informe a la secretaria de ambiente”, dijo para agregar “No me consta que haya sido o si la hizo un intruso, pero hubo un silencio total, no emitieron un parte. Me preocupa que la empresa si hubo una quema en un cañaveral no haya llamado al 911, si lo hicieron los vecinos. Ante el fuego que parecía apocalíptico”.

La diputada Socorro Villamayor refirió que la provincia está abocada al tema incendios: “No se soluciona con pedidos de informes”, dijo respondiéndole a la diputada Fiore. “Los diputados se contradicen, porque no quisieron acompañar la emergencia sociosanitaria”.

El diputado Matías Monteagudo agradeció a los bomberos que ayudan a sofocar los incendios forestales: “Estamos en emergencia ígnea nacional que se declaró en enero de este año, a través del decreto 6/2022 por el plazo de un año y creó un grupo de trabajo de nación”, recordó “cosa que no funcionó del todo bien”, agregó que desde presidencia alquilaron un avión desde Francia “llama la atención que va a llegar en diciembre y va a funcionar hasta marzo de 2023”, señaló que los incendios son ahora y el monto del alquiler es alto: “Con eso podíamos haber dotado a los bomberos de nuestra provincia”.

“Mala planificación de parte de nación”, manifestó el legislador.

La diputada Claudia Seco señaló “120 días que se nos queman los cerros”, comenzó su alocución “en la zona de los cerros no se puede controlar, solo un 30 por ciento está controlado. Hace unos días el cerro 20 de febrero se quemó y se actuó con rapidez, pero el día que con esa ligereza se de atención al norte se va a poder hablar de una Salta justa y federal”.

La diputada Koki Juarez de Orán también se refirió a los incendios “Todo sabemos lo que sucedió en Orán. La provincia sabe y quiero saber qué medidas se están tomando. Vengo con propuestas concretas, quiero se usen las lapiceras. No puede ser que los bomberos estén haciendo rifas”.

“Hoy los bomberos solo reciben los subsidios de nación, porque no se piensa en un subsidio provincial. Tenemos que pensar en tener los mejores 100 hombres y mujeres capacitados”. La legisladora manifestó que vecinos de Orán no durmieron por el miedo que el fuego llegue a sus casas. Ante los reiterados avisos, el presidente de la sesión le cortó directamente el micrófono a la diputada, que se extendía en su discurso.

Fiore y sus estudios

La diputada Cristina Fiore mencionó que realizó un estudio de los pedidos de informes que responde el ejecutivo: “Presentamos un proyecto de ley que tiene como objetivo sancionar a los ministros que no responden”. Dijo que uno de los roles de la legislatura también es controlar.

La diputada antiderechos también se refirió a las cifras de aborto en la provincia luego de aprobada la ley: “Ustedes saben mi lucha en contra del aborto. No solo de pequeñitos de 14 semanas como lo dice la ley que es perversa, sino de más, con métodos que no vienen a cuento porque es bastante cruente el tema”, dijo además que “se está presionando a médicos objetores de conciencia”.

Durante el desarrollo de la vigésimo novena sesión de la Cámara de Diputados se aprobaron 4 proyectos de Ley, 5 proyectos de Declaración, más un paquete de 73 proyectos de Declaración y Resolución, y una serie de pedidos de informes.

Exprópiese

La Cámara de Diputados aprobó y sancionó en definitiva el proyecto que tiene como iniciativa declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación inmuebles en el municipio de San Antonio de los Cobres.

La autora de la iniciativa, diputada azucena Salva explicó que el inmueble de la matrícula N° 198 está destinado a la Casa de la Cultura y el N°210 al Mercado Artesanal ambos pertenecientes al municipio de San Antonio de los Cobres.

Así también, destacó que el inmueble con la matrícula N° 197, es destinado para ser destinado exclusivamente al funcionamiento de la sede de la fundación “Pía Autónoma del Derecho Pontificio Scholas Ocurrentes, la cual genera diferentes elementos de contención, para nuestros jóvenes y evitar el flagelo del suicidio juvenil.

Por otro lado, los inmuebles con las matrículas Nº 204, 205, 206, 207, 208 y 209 están destinados para el exclusivo funcionamiento de dependencia provincial, como podrían ser una sede de la Universidad Provincial de Administración Pública (UPATecO), una sede de la Secretaría de la Minería, etc.

Además, la Cámara de Diputados sancionó en definitiva y convirtió en Ley el proyecto por el cual se modifica el art. 4º de la Ley 7477, por la cual se otorga en comodato un inmueble a favor de la Fundación Pueblo Solidario de la localidad de Rosario de la Frontera. Además, autoriza al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia, a utilizar el inmueble Nª 4.837 fin de que funcionen dependencias policiales de Rosario de la Frontera.

Tambien diputados convirtió en Ley el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a transferir en carácter de donación un inmueble a favor del Arzobispado de Salta con el cargo de ser utilizado exclusivamente para el funcionamiento de la capilla en honor a la Virgen de Urkupiña y para la atención pastoral de los residentes de la zona.