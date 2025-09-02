La ONU reconoció el trabajo de mujeres y diversidades

En una reunión virtual entre el Ministro de Gobierno y representantes del organismo internacional, se lograron avances y se delineó una nueva agenda de trabajo conjunta.

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de Salta, Ricardo Villada, lideró una reunión virtual de alto nivel con Magdalena Furtado, oficial de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres en Argentina, y Verónica Baracat, coordinadora del programa País, con el objetivo de fortalecer la colaboración y diseñar una nueva agenda conjunta en materia de género y diversidad.

En este importante encuentro también participaron destacadas funcionarias del gobierno provincial, como Inés Bocanera, subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad; Rosaura Gareca, subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género; y Florencia Rivero, directora de la Agencia de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Durante la reunión, las representantes de ONU Mujeres elogiaron el firme compromiso y la activa participación de la provincia en la promoción de la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. Destacaron especialmente la implementación de programas innovadores y exitosos, como «Constructoras» y «Programadoras», que buscan empoderar a las mujeres a través de la capacitación y el acceso a nuevas oportunidades laborales.

Asimismo, resaltaron la creación del Centro de Autonomía Económica para las Mujeres y Diversidades, el Banco de Herramientas, el Sello de Espacios Igualitarios y Libres de Violencia por Motivos de Género (SEI) y el ambicioso Plan provincial para la Igualdad, iniciativas que demuestran el enfoque integral y estratégico del gobierno provincial en esta materia.

Además, las autoridades de ONU Mujeres reconocieron el valioso trabajo que se realiza en Salta en materia de acompañamiento, orientación y asistencia a mujeres y personas LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de violencia de género, brindándoles el apoyo necesario para superar estas difíciles circunstancias y reconstruir sus vidas.

El ministro Villada, por su parte, reafirmó el compromiso del gobierno provincial de seguir avanzando en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades y puedan desarrollar su máximo potencial. Enfatizó la importancia de mantenerse atentos a las nuevas demandas y necesidades que surgen en la sociedad, y de adaptar las políticas públicas para dar respuestas efectivas a estos desafíos. En este sentido, destacó la necesidad de fomentar la participación activa de las mujeres y personas LGBTIQ+ en sectores estratégicos de la economía provincial, como el agropecuario, el ganadero y la explotación de cobre, promoviendo su inclusión y empoderamiento económico.

A su vez, en el marco de esta fructífera reunión, ONU Mujeres convocó a los mecanismos de mujeres y género de las 24 provincias argentinas a participar en un proceso de diagnóstico exhaustivo de sus necesidades y brechas, con el objetivo de identificar las áreas prioritarias en las que se debe trabajar y diseñar líneas de acción específicas y generales que permitan abordar los desafíos de manera coordinada y eficiente. Magdalena Furtado resaltó el papel protagónico de Salta en este ámbito, afirmando que «Salta ha sido y es una provincia muy activa en términos de mujeres y diversidades, con políticas sumamente claras».