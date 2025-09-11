La Oficina de Empleo ofrece una amplia variedad de ofertas

La Oficina de Empleo de la ciudad anuncia la disponibilidad de vacantes en diversas empresas locales. Los interesados en postularse pueden encontrar más información y acceder a las convocatorias a través de su página oficial de Facebook.

La Municipalidad, a través de su Oficina de Empleo, está facilitando la conexión entre vecinos que buscan trabajo y empresas locales de diversos rubros. Ofrecen un servicio integral de selección de personal, completamente gratuito, para empresas, PyMEs, comercios y emprendimientos que necesiten cubrir puestos de manera ágil y efectiva. Este servicio incluye asistencia sin costo, confidencialidad en cada etapa, acompañamiento técnico, coordinación y seguimiento en la búsqueda de personal, y acceso a una base de datos de perfiles variados.

Actualmente, se encuentran disponibles las siguientes vacantes:

– Operario de depósito: Para empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos siderometalúrgicos y sanitarios.

– Chofer de reparto: También para la empresa de productos siderometalúrgicos y sanitarios.

– Auxiliar administrativo: En empresa de distribución de combustible.

– Barista / Mozo: Para una cafetería del rubro gastronómico.

– Operario / Ayudante de carga de viguetas: En fábrica de pisos, revestimientos, viguetas y telgopor.

– Auxiliar para área técnica: En empresa de fabricación y colocación de aberturas de aluminio y PVC.

Si estás interesado en alguna de estas oportunidades laborales, puedes postularte a través del Facebook Oficial de la Oficina de Empleo de la Municipalidad. También podes enviar tu currículum vitae y consulta al correo electrónico intermediacionsalta@gmail.com.