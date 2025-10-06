El filósofo Alejandro Marquez, reflexionó sobre el rol de la filosofía luego de las declaraciones de la diputada nacional y candidata libertaria Emilia Orozco quien aseguró que a una sociedad le atañe menos tener profesores de Filosofía y Letras que médicos y enfermeros.

¿Para qué la filosofía hoy? Pregunta que – sin duda alguna – es generadora de insomnios y reveladora de distintos prejuicios, mitos y ataques de quienes la practican o la miran de reojo. Esta pregunta no es nueva, sino que aparece como verduga de la filosofía desde los inicios de la disciplina. Así también, esta pregunta marca dos cuestiones: la exigencia de producir inmediatamente un valor en lo real y producir un valor económico o monetario.

Como graduado de la carrera de Filosofía de la Universidad Nacional de Salta y docente de materias como Formación Ética y Ciudadana y Bioética, quiero tomarme el atrevimiento de replantear la pregunta: ¿Bajo qué condiciones de posibilidad aparece hoy la filosofía? Sin embargo, esta pregunta que tampoco es nueva me llevaría a hacer una concatenación de argumentos que se podría extender en demasía. Seré breve: la filosofía no es como la piensa la candidata a Senadora Nacional, Emilia Orozco.

El día lunes 29 de septiembre del presente año, la exestudiante de la UNSa afirmó que carreras como Filosofía y Letras no eran tan necesarias ya que “si no tenés un profesor en Filosofía o Letras no daña tanto a que si no tenés un enfermero o un médico”. Como primer punto, su opinión infundamentada marca el poco conocimiento de qué materias existen en la formación de medicina y enfermería. En esas carreras (de las que no pongo en duda su valor) existe una materia que es Bioética que si bien es una ética aplicada (es decir una forma específica de proceder y actuar conforme al bien del paciente en la realización profesional del médico o enfermero) es una forma de una disciplina que es totalmente filosófica como la Ética (el estudio sistemático y racional del fenómeno del ethos).

La frase pronunciada por alguien que evidentemente carece de una responsabilidad ética, además de ser un eslogan publicitario del partido de La Libertad Avanza (LLA), no hace sino reafirmar la poca originalidad de quienes sostienen tal afirmación ya que este constituye un ataque que existe desde que la filosofía nació hace ya más de 2500 años. En este sentido, la frase no es una crítica nueva como bien mencioné inicialmente.

Sin embargo, ante las acusaciones reiteradas y sostenidas a lo largo de la historia, cabe preguntarnos ¿Qué cosas hace la filosofía para seguir siendo considerada como algo inútil?

Lo primero que se me ocurre pensar es que cada vez que planteamos el para qué de nuestro hacer me da la sensación de que generamos una actitud de “apichonamiento”: es decir, una actitud de amedrentamiento y replegamiento de nosotros mismo ante los sectores de poder y otras disciplinas con fines externos más “tangibles”. Da la sensación de que constantemente somos observados “desde arriba” sin poder equiparar la altura del resto por no producir un valor monetario o rendir cuentas inmediatas.

Dicho de otra manera, la repregunta por nuestro valor no hace sino generar el compromiso de reafirmar como “mandato” que tenemos que servir para algo todo el tiempo, de lo contrario somos categorizados como ociosos, en contraposición a la categoría de hacer negocios (más adelante volveré sobre esto).

¿Le preguntamos al médico por qué la medicina hoy? Al peluquero ¿por qué cortar el pelo hoy? Pareciera ser que responder estas preguntas son una obviedad. La gente necesita ser curada, la gente necesita cortarse el pelo, así sin más, sin vueltas que darle. ¿Pero qué es lo que abre la pregunta del para qué hoy tal cosa? ¿No será que de fondo el cuestionamiento sistemático por el valor de pensar críticamente es una obturación de poder actuar de otra manera?

Otra pregunta que se me ocurre compartir es si acaso no estamos asistiendo a una especie de obsolescencia del pensamiento. Pienso en la comodidad en la que nos sumerge que las cosas funcionen de determinada manera o que todo tenga que servir para algo ya que es garantía de poder sostener la maquinaria social tal como está. Sin cambios, sin modificaciones, sin ejercicio de la autonomía (Pensemos aquí en cómo las nuevas tecnologías adquieren más protagonismo para pensar por nosotros y acortar más los tiempos de producción).

Cada vez que quienes decidimos estudiar la filosofía existe de fondo un par de cejas levantadas y la cicuta es una réplica que aparece en forma de pregunta: ¿De qué vas a vivir? Que en el fondo es la pregunta por el valor (monetario) del pensar. Como si no costara ya un par de canas y llantos poder entender el funcionamiento de las cosas y el porqué de tal o cual suceso. Es muy conocido el diálogo platónico “Gorgias” en donde Calicles reprocha y provoca a Sócrates al afirmar que hacer filosofía es una cuestión infantil e inmadura ya que no dedicarse a las “cosas serias” como el negocio sólo lo llevaría a habitar una casa vacía. Mismo gesto que aparece en las afirmaciones de Orozco.

Es que quizás nosotros (los que tenemos cierta afinidad a este bicéfalo entre arte y ciencia llamado filosofía) nos hemos entrampado… Cada vez que se instala que la filosofía sólo queda reservada para aquel iluminado, aquel distinto, aquel que tiene tiempo (el ocioso), aquel que es libre y está alejado de las cuestiones de supervivencia (los negocios) ponemos una distancia con lo “mundano”. Por ello, se nos acusa de alejarnos de lo real y no hacemos más que dar un justificativo a los poderosos para que no nos paguen y para que nos quieran sacar de todo ámbito por nuestra supuesta inutilidad.

Con razón mi abuela de 85 años cada vez que escucha a alguien que está pensando en la radio o en la tele (sí, la filosofía también aparece en los lugares donde menos se la espera) me dice: Hay que entenderle ¿no?

Es que está claro que nos hemos preocupado tanto por distanciarnos y no por acercarnos ¿Por qué palidece la opción de pensar otras posibilidades? ¿Por qué sólo el valor del producto es lo que más vale? Palidece porque en algún momento alguien decidió que las ideas eran “LO VISTO” y que sólo el “OJO” del “ALMA / RAZON / MENTE / CONSCIENCIA / MERCADO (o como quieran llamarlo) puede VER de manera clara y precisa LO REAL o LO QUE VALE…

¡Razón, demasiada razón calculatoria, medible y distanciable! Estamos borrachos de cuantificar, borrachos de definir y separar lo que es de lo que no es, lo que vale de lo que no vale, lo que produce de lo que no produce. Hay que entenderle ¿no? (Resuena el eco de la pregunta de mi abuela que al día de hoy sigue cosiendo por una jubilación que no alcanza).

Claro, cómo no nos van a hacer esa pregunta si sólo le dimos poder a los ojos, a la luz de la razón, el poder de lo medible y la “única” certeza de que el valor monetario es lo que sostiene los lazos sociales. Aquí, tal como Giorgio Agamben, propongo que no nos dejemos engañar por las luces del presente (toda luz genera sus sombras y esas sombras se perciben con todo el cuerpo.

Yo pregunto ¿no tenemos otros sentidos con los que podemos filosofar también? ¿Qué hay del oído, ante tanto discurso infundado? ¿Qué hay de las manos ante tanta violencia? ¿Qué hay de la boca y la lengua ante tanta desinformación y desensibilización?

Por la misma pregunta del valor de la filosofía atravesé (como muchos de mis compañerxs) distintos trabajos. Primero la enseñanza secundaria de manera breve y luego un lapso de tiempo considerable por Ciudad Judicial. Allí, ya no era el “profe” ni el “filósofo” sino que oscilaba entre ser sumariante y una especie de “doctor” para mis asistidos (gente afectada por un juicio, situación de violencia o urgencias de vida o muerte).

Como es habitual la filosofía aparece en la extranjería. Si bien ya no escribía argumentos filosóficos, sino jurídicos y en vez de pensar, repetía oficios, notas, dictámenes, etc., ante todo ello lo único claro, lo único que me hacía sentir que seguía ejerciendo mi profesión era el horizonte ético ¿cómo lograr que el caso llegue a buen puerto sin prejuzgar la situación de los que padecen una injusticia? ¿Cómo hacer juicios fundamentados a la gente que debía responder por sus actos? ¿Cómo poder dar una mejor vida a las personas que sufrían una situación de vulneración de derechos? Esas cuestiones no me las enseñaron dentro del sistema judicial, sino que fue a partir del pensamiento crítico, de repensar los valores humanos y sociales dentro de una comunidad.

“Es que la filosofía la hacen los raros” decía una excompañera de aquel trabajo. Sí. Es raro detenerse, es raro buscarle la vuelta, es raro poder pensar sin dogmatismos o adoctrinamientos de por medio, es raro pensar distinto (otra vez la distancia).

Nuevamente volví a ejercer la docencia y allí en ese espacio donde no producimos números, sino que nos encontramos con algo más real, con personas, con gente, con una comunidad la filosofía adquiere un nuevo valor porque nunca se la realiza separado del resto, nunca se la realiza desde la lejanía o desde la obturación del diálogo.

Sin embargo, me sorprendían alguna que otra frase producto de pensar que la filosofía no tiene un valor: “No quiero pensar”; “me angustia pensar de otra manera”; “prefiero que la IA lo haga por mí”; “¿para qué me sirve esto si yo sólo quiero cobrar dinero?

Es que el peligro de afirmar que la filosofía no sirve para nada ni nadie nos vuelve a poner una máscara corrosiva porque es solidificar el gesto ascético de apartarse del mundo: nuestra acta de defunción aparece en cuanto creemos que la filosofía sólo piensa cosas inútiles o es para unos pocos.

No sólo es una provocación al desfinanciamiento, sino que es una provocación a que nadie se anime a practicarla. Así la pregunta y afirmación de mi abuela, pobrecita, ya tantas veces citada aquí quedará en ese “HAY QUE ENTENDERLE ¿NO?

Por ello, hoy mas que nunca hay que hacer escuchar, hay que hacer sentir a la filosofía, hay que hacerla vivenciar y experienciar ante aquellos que prejuzgan desde el desconocimiento. La cicuta, el veneno que mató a Sócrates aparece sistemáticamente desde distintos focos, desde distintos lugares: esto no sólo muestra los valores que se pretenden únicos y relevantes (producir inmediatamente) sino que nos arroja a un gran vacío. Decía Nietzsche que cuando un dios se creyó único, los demás se murieron de risa; eso: se muerieron.

Por último, para finalizar quiero reivindicar el valor de la filosofía ya que el pensamiento crítico abre puertas, abre posibilidades de crear nuevos sentidos ante un mundo que sólo pretende uno (el producir). Ante tanto descontento y crisis de depresiones, pánico y nuevas formas de afección mental depresiva, ante un aumento de la tasa de suicidios anual y el consumo de antidepresivos, hoy la filosofía sirve mucho para la vida. Ante las nuevas formas de cercenamiento del pensamiento (nuevamente cito los avances tecnocientíficos respecto a la IA y todo lo que delegamos para que realice por nosotros) y la creación de nuevos horizontes de sentido: la filosofía hoy es un antídoto ante la cicuta. Es una manera de resistir, pero no resistir de cualquier modo porque mucho tiempo se ha puesto el acento en la filosofía sólo como forma de sabiduría (sophía), cuando de lo que hoy se trata es poner el acento en lo que es capaz de hacer sentir ante tales soledades y depresiones, es decir en la necesidad de más FILO. Por eso, VIVA LA FILOSOFIA, CARAJO!!!