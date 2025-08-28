La Muni también te ayuda a conseguir laburo

Un servicio municipal facilitó la contratación de un técnico y un administrativo en una empresa local de Ingeniería y Gestión Energética, ofreciendo asistencia profesional en el reclutamiento y selección de personal.

Con el propósito de fortalecer el entramado productivo local y facilitar la inserción laboral de sus ciudadanos, la Municipalidad ha puesto en marcha la Red de Empleos, una iniciativa que se distingue por brindar asistencia profesional y gratuita en los complejos procesos de reclutamiento y selección de personal. Este servicio municipal, diseñado para tender puentes entre las empresas y los talentos de la ciudad, ha demostrado su eficacia en los últimos días con la incorporación de un técnico y un administrativo a la plantilla de Ciclos Ingeniería y Gestión Energética, una empresa destacada en su sector.

Victoria Falú, la responsable de la Oficina de Empleo, subraya el carácter gratuito y municipal de este servicio, enfatizando que está disponible para todas las empresas radicadas en la ciudad. Este enfoque inclusivo permite asegurar la trazabilidad en cada etapa del proceso de reclutamiento y selección, generando un impacto positivo tanto en el sector privado como en la comunidad en general. Asimismo, Falú expresó su satisfacción por la continua generación de oportunidades laborales y el fortalecimiento del vínculo entre las empresas y los ciudadanos.

Por su parte, Sofía Carrizo, una joven beneficiada por esta iniciativa, compartió su experiencia positiva al ser seleccionada para uno de los puestos ofrecidos por Ciclos Ingeniería y Gestión Energética. Carrizo destacó la accesibilidad y la transparencia del proceso, resaltando que, a diferencia de programas anteriores, esta oportunidad está abierta a todos los ciudadanos. Además, elogió la facilidad para presentar su currículum a través de la página de Facebook de la Oficina de Empleo y la excelente atención recibida, lo que amplió significativamente sus posibilidades de encontrar empleo.

La Red de Empleos se dirige a empresas de todos los tamaños, desde PyMEs hasta grandes comercios y emprendimientos, que buscan cubrir puestos de trabajo de manera eficiente, ágil y con el respaldo técnico necesario. El servicio principal ofrecido por la Oficina de Empleo abarca un proceso integral de selección de candidatos que incluye asistencia gratuita, confidencialidad y compromiso en cada fase, acompañamiento técnico especializado, coordinación y seguimiento exhaustivo en la búsqueda de personal, y acceso a una base de datos diversa con perfiles profesionales variados.

Para obtener más información sobre la Red de Empleos, los interesados pueden contactarse a través del correo electrónico intermediacionsalta@gmail.com o visitar la página oficial de Facebook de la Oficina de Empleo.