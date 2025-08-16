La Muni sigue pavimentando calles en todos los barrios

El municipio está extendiendo más asfalto en las últimas cinco cuadras del barrio Miguel Aráoz, que anteriormente eran de ripio, lo cual causaba molestias a los residentes y una persistente polvareda.

En el marco de una ambiciosa iniciativa destinada a la revitalización integral de la infraestructura vial urbana, la Municipalidad ha intensificado sus esfuerzos para erradicar de manera definitiva aquellas cuadras que históricamente han permanecido sin pavimentar, presentando superficies de tierra y ripio. Esta acción responde al firme compromiso de la gestión local de brindar una mejora sustancial en la calidad de vida de todos los vecinos, al tiempo que se optimiza de manera significativa la seguridad vial en la ciudad.

Actualmente, el foco de estas obras se encuentra en el barrio Miguel Aráoz, estratégicamente ubicado en la zona sur de la ciudad. Allí, se están llevando a cabo trabajos de pavimentación en las últimas cinco cuadras que aún conservaban su superficie de tierra, abarcando las siguientes arterias:

– Diario del Norte

– Radio del Plata

– Radio San Luis

– Radio Catamarca

– Radio Provincia

La existencia de calles de tierra conlleva una serie de problemáticas que impactan directamente en el bienestar de la comunidad. Entre ellas, se encuentra la constante presencia de partículas de polvo en suspensión, las cuales pueden afectar negativamente la salud de los vecinos, especialmente aquellos con problemas respiratorios. Asimismo, durante la temporada estival, estas calles suelen convertirse en focos de barro, generando incomodidades adicionales para los residentes.

Por otro lado, hay que subrayar que todos estos trabajos se están llevando a cabo gracias a la eficiente administración de recursos propios por parte de la Municipalidad, así como al valioso aporte del personal municipal adscrito a la Planta Asfáltica, quienes demuestran un alto nivel de compromiso con el desarrollo y progreso de la ciudad.