La Muni sigue colocando nuevo pavimento en zona sur

Se realizaron reparaciones en la calle Diario La Gaceta, a la altura del 2300, debido al mal estado de la calzada que afectaba el tránsito. Gracias a que se utilizó asfalto, la vía pudo ser reabierta rápidamente tras la finalización de los trabajos.

En el marco del plan integral de recuperación de calles impulsado por la Municipalidad, se llevaron a cabo importantes tareas de repavimentación en el barrio El Tribuno, específicamente en la calle La Gaceta al 2300. Esta arteria, de gran importancia para los residentes locales, presentaba un notable deterioro que dificulta considerablemente la circulación vehicular.

Con el objetivo de solucionar esta problemática y mejorar la calidad de vida de los vecinos, se procedió a realizar una serie de trabajos técnicos. Inicialmente, se niveló la calzada preexistente para asegurar una base uniforme. Posteriormente, se aplicó un riego de liga para garantizar la adherencia del nuevo asfalto, y se instaló una malla geotextil para reforzar la estructura y prevenir futuras deformaciones. Finalmente, se colocó una nueva capa de asfalto de alta calidad.

Estas acciones no solo mejorarán la seguridad vial en la zona, reduciendo el riesgo de accidentes y facilitando el tránsito, sino que también contribuirán a una mejor calidad de vida para los vecinos, quienes podrán disfrutar de una calle en óptimas condiciones.

Es importante destacar que, gracias a las propiedades de rápido secado del asfalto utilizado, la calle pudo ser habilitada al tránsito pocas horas después de la culminación de los trabajos, minimizando las molestias para los residentes y conductores.