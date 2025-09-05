La Muni oficializó el estacionamiento gratuito para cadetes

Los cadetes tendrán una identificación digital en la App Muni Salta. Para acceder al beneficio, deben mostrar esta identificación al permisionario junto con el comprobante de la encomienda y usar casco. Esta iniciativa forma parte del plan de ordenamiento de la Secretaría de Tránsito.

Tras un productivo encuentro entre Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial, y los representantes de los sindicatos de cadeterías, Carlos Cruz (Asimm) y Marcelo Nina (Sucmra), se ha llegado a un acuerdo que beneficiará significativamente a los cadetes que se desplazan tanto en moto como en bicicleta. A partir de ahora, estos trabajadores podrán estacionar de forma gratuita en las áreas de estacionamiento medido designadas en la ciudad.

Para hacer efectivo este beneficio, los cadetes contarán con una identificación digital, una oblea que estará disponible en la App Muni Salta. Al momento de estacionar, deberán exhibir esta oblea al permisionario correspondiente, junto con el comprobante del viaje o encomienda que estén realizando y, como requisito indispensable, el uso del casco de seguridad. Es importante destacar que el tiempo máximo de estacionamiento permitido será de entre 10 y 20 minutos, garantizando así la rotación de espacios y el acceso equitativo a los mismos.

Asimismo, para que los trabajadores puedan acceder a este beneficio, es necesario que se registren previamente en la Secretaría de Tránsito o en alguno de los sindicatos representativos del sector. Sin embargo, al momento del registro deberán cumplir con los siguientes requisitos:

– Declarar de manera precisa la empresa o cadetería para la cual prestan sus servicios.

– Presentar una fotocopia legible de su Licencia de Conducir, en caso de que utilicen una motocicleta para realizar sus tareas.

– Presentar una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial se ha asegurado que esta medida representa un reconocimiento a la labor que realizan los trabajadores de cadetería, quienes desempeñan un papel importante en la economía local y en la prestación de servicios a la comunidad