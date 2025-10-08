La Muni lanzó “Salta Labs” para estudiantes universitarios 

La propuesta busca que estudiantes universitarios propongan ideas innovadoras en infraestructura, medioambiente y modernización para optimizar la ciudad, gracias a la colaboración entre el municipio, JCI y las universidades nacional y católica de Salta.

La Municipalidad , junto con JCI Salta, la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y la Universidad Católica de Salta (UCASAL), ha lanzado «Salta Labs», una iniciativa que invita a estudiantes universitarios a transformar sus ideas en acciones concretas para la ciudad.

El programa propone un laboratorio de innovación social donde equipos diseñarán proyectos orientados a resolver desafíos locales vinculados a la infraestructura, el medio ambiente y la modernización. Durante este proceso, los participantes contarán con encuentros formativos y el acompañamiento de mentores de las universidades y del municipio.

Asimismo, el programa culminará el 6 de noviembre en el Distrito Cultural Dino Saluzzi con la presentación de los proyectos ante un jurado de autoridades y expertos. El equipo ganador recibirá distinciones y tendrá la oportunidad de implementar su propuesta dentro de la Municipalidad mediante un programa de pasantías.

Agustina Agolio, secretaria de Gobierno de la Municipalidad, destacó que «Salta Labs busca incorporar la mirada de los jóvenes en la gestión, permitiendo que los estudiantes aporten su creatividad y frescura para transformar la ciudad con proyectos de su propia autoría».

Por su parte Facundo Díaz, presidente de JCI Salta, añadió que «este laboratorio forma parte del convenio con el municipio, acompañando el proceso formativo para que los equipos puedan desarrollar propuestas concretas y viables, brindando una gran oportunidad para que los jóvenes de UCASAL y UNSa sean protagonistas de las soluciones que la ciudad necesita».

Los interesados en participar, jóvenes de entre 18 y 30 años, pueden inscribirse a través del enlace proporcionado y obtener más información comunicándose al número 3875 926126. Los ejes temáticos de Salta Labs incluyen la modernización, con el objetivo de diseñar soluciones innovadoras para mejorar la movilidad urbana y el control vehicular; el medio ambiente, buscando proteger ecosistemas, promover la economía circular y fomentar la participación ciudadana en la gestión ambiental; y las obras públicas e infraestructura, repensando la ciudad a través de obras inclusivas, sostenibles y de bajo impacto ambiental.