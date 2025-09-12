La Muni estrena combis 0 km

Se incorporaron nuevas unidades 0 km, con capacidad para 16 pasajeros cada una, que serán utilizadas por las áreas de Tránsito y servicios sociales. Con estas adquisiciones, la gestión actual supera los 60 vehículos entregados hasta el momento.

En un esfuerzo continuo por mejorar los servicios que ofrece a la comunidad, la Municipalidad ha sumado dos nuevos minibuses 0 km a su flota vehicular. Esta iniciativa forma parte de un plan integral de modernización que busca optimizar la eficiencia y la capacidad de respuesta de las distintas áreas municipales.

Uno de los minibuses será asignado a la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, fortaleciendo su capacidad operativa y permitiéndole brindar un mejor servicio a los ciudadanos en materia de control y ordenamiento del tránsito. El segundo vehículo se destinará a áreas que prestan servicios esenciales a la comunidad, como Desarrollo Social y Turismo, facilitando el traslado de personal y recursos para atender las necesidades de los vecinos y promover el desarrollo turístico de la ciudad.

Asimismo, cada minibus tiene una capacidad para 16 pasajeros y cuenta con equipamiento moderno y confortable, garantizando un traslado seguro y eficiente. El secretario de Hacienda, Facundo Furió, destacó que con esta entrega ya son más de 60 los vehículos y motos que se han incorporado a la flota municipal durante la gestión actual.

A su vez, diversas áreas ya se han beneficiado con la renovación del parque automotor, incluyendo Ambiente y Servicios Públicos, Ingresos Públicos, Espacios Públicos, Protección Ciudadana, Control Urbano, Inspección y Tribunal de Cuentas. Estas mejoras han permitido optimizar la prestación de servicios y mejorar las condiciones de trabajo de los empleados municipales.

«Vamos a seguir equipando y actualizando el parque automotor de la Municipalidad, brindando más y mejores herramientas de trabajo», afirmó Furió. «Los móviles que se están incorporando están acordes a las necesidades de las áreas que lo solicitan. Hemos adquirido utilitarios para el transporte de inspectores, dos retropalas y una minipala, todos vehículos destinados a la asistencia directa a las necesidades de la gente».