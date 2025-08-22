La Muni endurece las multas por microbasurales

Emilce Arias, subsecretaria de Ambiente, informó que se han identificado 114 puntos críticos de microbasurales en la ciudad. Además, señaló que los operativos de limpieza se realizan con el apoyo de la policía rural, quienes tienen la autoridad para confiscar vehículos.

El Intendente Emiliano Durand anunció a través de sus redes sociales un endurecimiento de las medidas contra quienes generen microbasurales, incluyendo el secuestro de los vehículos utilizados para cometer la infracción.

Asimismo, en una entrevista concedida al programa ‘No es una tarde cualquiera’ de Radio Aries, Emilce Arias, subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad, ofreció detalles exhaustivos sobre las estrategias y operativos que se están implementando para abordar el creciente problema de los microbasurales en la ciudad.

Arias reveló que se han identificado 114 puntos críticos de microbasurales crónicos, a los que se suman aquellos denunciados por los propios vecinos, quienes aportan pruebas como videos y fotografías que permiten identificar a los infractores, incluyendo vehículos ploteados. Estos infractores son sancionados de acuerdo con las ordenanzas vigentes.

La funcionaria subrayó que, además de las ordenanzas ambientales que sancionan el arrojo de residuos en la vía pública, también se aplican las leyes de tránsito, lo que faculta a las autoridades a secuestrar los vehículos utilizados para cometer la infracción, ya que esta medida busca disuadir a los infractores y garantizar el cumplimiento de las normas.

A su vez, Arias destacó que la limpieza de muchos de estos puntos se realiza con una frecuencia diaria, lo que representa un gasto considerable de recursos municipales. Subrayó la importancia de la colaboración ciudadana para evitar la formación de microbasurales y mantener la limpieza de la ciudad.

Las sanciones económicas por estas infracciones, valuadas en unidades tributarias, varían con el tiempo, pero actualmente oscilan entre los 200 mil y los 2 millones de pesos, lo que refleja la seriedad con la que se está abordando este problema.