La Muni clausuró un desarmadero en Av. Asunción

Tras recibir denuncias sobre vehículos en desuso que obstruían la vía pública, se realizó un operativo en la Av. Asunción. La medida se tomó debido a la contaminación ambiental generada y la falta de documentación correspondiente de los vehículos.

En un operativo conjunto de control ambiental y habilitaciones comerciales, la Municipalidad inspeccionó un desarmadero en la Avda. Asunción, a raíz de denuncias sobre vehículos abandonados en la vía pública.

Ignacio Ampuero, director general de Fiscalización, informó que se detectaron irregularidades en dos galpones del desarmadero. Uno operaba con el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal vencido, mientras que el otro carecía de habilitación y presentaba una incorrecta gestión de residuos y líquidos peligrosos.

Como resultado, ambos galpones fueron clausurados hasta que se regularice la habilitación y se implementen prácticas adecuadas para el manejo de residuos y líquidos contaminantes, como aceites.

El operativo contó con la participación de Control Comercial, Inspecciones Ambientales, Patrulla Ambiental y el apoyo de la Policía Rural y Ambiental.