La Muni busca la práctica segura de acrobacia en dos ruedas

La competencia, celebrada el pasado viernes por la noche, exige a los participantes el cumplimiento estricto de las normas de seguridad.

El Autódromo Martín Miguel de Güemes se convirtió en el epicentro de la acción albergando diversas actividades relacionadas con el Stunt, una disciplina que combina habilidad, riesgo y acrobacias sobre dos ruedas. Esta iniciativa, impulsada por el municipio, tiene como objetivo principal brindar un espacio seguro y controlado para los amantes de esta práctica, buscando concentrar a todos los «stunters» de la ciudad en un único lugar.

Las carreras, que se llevaron a cabo el viernes pasado por la noche, fueron el plato fuerte del evento, donde los motociclistas demostraron su destreza y valentía al realizar maniobras complicadas. Sin embargo, la seguridad fue un aspecto primordial, y todos los participantes debieron cumplir rigurosamente con las normas establecidas para la práctica de esta disciplina.

Es importante destacar que en la ciudad existe una creciente comunidad de «stunters», con más de 100 personas que se dedican a este deporte, el cual consiste en realizar piruetas y acrobacias de alto riesgo sobre una motocicleta. Conscientes de la necesidad de regular y promover esta actividad de manera responsable, las autoridades municipales han decidido apostar por el Autódromo como el lugar ideal para su desarrollo.

Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial, extendió una invitación a todos los practicantes de Stunt a utilizar las instalaciones del autódromo, haciendo hincapié en el cumplimiento de las normas de seguridad. Asimismo, resaltó la presencia de control policial y de tránsito en el ingreso, así como la disponibilidad de una ambulancia y un seguro que cubre cualquier eventualidad que pueda surgir.

Por su parte, Agustín Choque, uno de los organizadores de los eventos, destacó la importancia de trabajar en conjunto con la Municipalidad para profesionalizar aún más la disciplina en la ciudad, buscando elevar el nivel de los «stunters» locales y promover un ambiente de camaradería y respeto.

Desde el área municipal, se ha asegurado que serán sumamente estrictos con aquellos que realicen maniobras de riesgo con las motos fuera del lugar acordado, buscando evitar accidentes y garantizar la seguridad de todos.