Se implementarán señalizaciones tanto en el micro como en el macrocentro, y el incumplimiento de las mismas conllevará multas e incluso el retiro de motos. La finalidad es regular el tráfico y el estacionamiento en áreas designadas de la ciudad.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad está intensificando sus esfuerzos para mejorar la organización del tráfico y el estacionamiento en diversas áreas clave de la ciudad. Como parte de esta iniciativa, se ha anunciado la creación de nuevos espacios de estacionamiento exclusivos para motos. Estos espacios estarán claramente señalizados tanto en el microcentro como en el macrocentro, y se aplicarán sanciones estrictas a quienes no respeten estas regulaciones, incluyendo multas y la remoción de los vehículos infractores.

Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial, destacó la importancia de esta medida: «Nuestro objetivo es proporcionar a los motociclistas espacios designados y, al mismo tiempo, evitar el desorden que ocasionan los vehículos mal estacionados. Si bien ya contamos con algunos estacionamientos de este tipo, vamos a ampliar su disponibilidad en el micro y macrocentro, así como en las proximidades de diversos establecimientos gastronómicos. Algunos de estos espacios serán pagos, mientras que otros serán gratuitos, ofreciendo así opciones para todos los usuarios».

Es importante señalar que varios de estos espacios ya están en funcionamiento, algunos han sido demarcados recientemente, y los trabajos para completar los estacionamientos restantes se llevarán a cabo en los próximos días.

Las ubicaciones de los estacionamientos ya realizados son:

VIVRÉ, Bicentenario 1364: Estacionamiento gratuito para motos. Pasaje Ibarguren (Plaza Alvarado): Estacionamiento gratuito para motos. España entre Balcarce y 20 de Febrero: Estacionamiento gratuito para motos. Estacionamiento medido de motos (Hospital San Bernardo): Estacionamiento con sistema de cobro. Alsina, en Banco Galicia: Estacionamiento medido para motos. Alsina, en Soho: Estacionamiento medido para motos. Caseros al 1866: Estacionamiento exclusivo para motos de la escuela. Mitre entre Belgrano y Gral Güemes: Estacionamiento exclusivo para motos de cadetería. Paseo Güemes y Bicentenario: Estacionamiento gratuito para motos. Alvarado al 700: Estacionamiento para motos de cadetería. Leguizamón y 20 de Febrero: Estacionamiento medido para motos. Urquiza entre Pellegrini e Ituzaingó: Estacionamiento medido para motos. Urquiza 653 entre peatonales: Estacionamiento para motos de cadetería. Balcarce antes de Entre Ríos: Estacionamiento medido para motos (UTHGRA). Zabala y Catamarca: Estacionamiento reservado para motos de ANSES.

Las ubicaciones de los estacionamientos por realizarse son:

Aniceto, Bicentenario y Aniceto Latorre. Alvarado entre Córdoba y Lerma. Bicentenario y Paseo Güemes. Leguizamón entre Sarmiento y Güemes. Leguizamón entre Bicentenario y Vicente López. Güemes entre 20 de Febrero y 25 de Mayo.

Las ubicaciones de los estacionamientos ya existentes son:

– Pasaje Zorrilla entre Pueyrredón y Vicente López.

– Gral. Güemes antes de Pueyrredón.

– Alvarado entre las peatonales.

– Urquiza entre Pellegrini y Jujuy.

– Pasaje Castro entre Belgrano y Güemes.