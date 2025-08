Estela Méndez, denunciante del concejal Pablo López, rompió el silencio y apuntó contra la diputada nacional, Emilia Orozco. «Cuando fui a contarle la situación me dijo: hay que cuidarlo a Pablo porque tiene una carrera exitosa por delante», señaló.

El escándalo por violencia y extorsión sexual en La Libertad Avanza sigue dando qué hablar y cada vez son más las evidencias de encubrimiento por parte de la diputada nacional, Emilia Orozco. La víctima de Pablo López, Estela Méndez, rompió el silencio en una entrevista con FM Infinito y aseguró que Orozco prefirió ignorar su denuncia para salvaguardar la imagen de López. «Cuando fui a contarle la situación me dijo: ‘hay que cuidarlo a Pablo porque tiene una carrera exitosa por delante’«.

Méndez relató que todo comenzó el año pasado en un viaje partidario a un acto en Parque Lezama: «Pablo me llamaba insistentemente y yo terminé atendiendo. Le dije ‘dejá de joderme porque te voy a denunciar’. Eso llegó a oídos de Emilia y después de eso, en reuniones privadas, me enteré que dijo ‘a esta hay que tenerla cortita, es una loca‘».

Más adelante detalló que quiso aclarar la situación ante Orozco, pero fue ignorada: «En una reunión en la casa de Carlos Zapata quise hablar con ella y me dijo ‘hay que cuidarlo a Pablo porque tiene una carrera exitosa por delante’. Al recibir esa respuesta yo dije no le cuento nunca más nada«.

Por último, la convencional municipal electa respondió a los dichos del abogado de López, quien aseguró que los audios eran falsos: «lo que pasó ayer fue lo que me lleva a hablar. Es increíble la hipocresía de negar lo sucedido. Yo lo grabé cuando me estaba llamando porque ya me estaba amenazando. Siempre me decía te voy a acusar con Emilia. Pero si Emilia no me permitió hacerlo, ¿Qué voy a hacer después?»